台灣低薪問題嚴重 「薪水敢讓父母知道嗎」竟成難題

2018年07月18日 00:02 中時電子報 林郁庭

台灣從基層員工到高階主管，已經陷入全面低薪，許多年輕人剛畢業身上就已經背了有不少經濟壓力，領取低薪扣掉生活開銷，幾乎無法存錢，苦成月光族。生活緊繃甚至連收入都不敢讓爸媽知道，深怕父母操心。近日就有網友分享，思考是否應該向父母坦白真正薪水數字的心路歷程。

1111人力銀行7月12日公布，30歲平均薪資僅2萬9千元，且初入社會的第一份薪資，平均為2萬5930元，調查還發現有近4成(38.22%)的上班族，工作至今不曾被加薪，還有近5成3(52.87%)的30世代，身上背負著龐大的債務，平均每個月要還12,150元，等於近四成的薪資都拿來還債了，失業、低薪、窮忙似乎成了30世代的惡夢。

該網友在網路論壇「Ｍobile01」發文，稱有朋友A的父母看了電視報導提到勞工收入平均不到三萬元，於是隨口問了他的薪水有沒有超過三萬，當下他非常驚訝地直覺回答:「當然有，超過很多」。沒想到之後問了朋友意見，竟然「沒有一個人贊成要講出真正的數字」。

朋友A仍一直思考是否坦白向父母回答真正的薪水數字，因為他深怕老父過世前仍擔心著子女的生活不濟，最後終於下定決心跟他爸說，自己收入有兩百多萬，叫父親不要再為子女省吃儉用了。自向父親坦白後，他爸的表情不再像以往充滿愁苦，而是有一種發自內心的快樂神情，當下他想「是不是十年前就應該告訴他才對」。

對此，其他網友看完表示，「他的父親現在可能要愁苦，怎麼孩子十多年來都沒有像樣的調薪了」、「政府搶救低薪上班族無感」、「其實爸媽的要求很簡單，希望你能獨立」、「爸媽永遠擔心不完小孩的事」、「老人家一直叮囑也是怕年輕人想的不夠長遠吧」、「每個人的家庭狀況不同，對我而言，收入給自家人知道，有能力就多付出」。不過也有人認為，「看來你朋友真的是很小氣的人，何必怕父母貪你的錢財」、「人人身家都兩億，失意跟回憶」。

(中時電子報)