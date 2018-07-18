藍營民調丁守中勝柯文哲？ 人渣文本：我相信這是真的

國民黨台北市長參選人丁守中。(中時資料照)

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中時電子報

年底選戰逼近，根據國民黨內部最新民調顯示，台北市長參選人不但領先4.8個百分點，近期也一直維持，雙方呈現拉鋸戰，柯文哲16日受訪表示，民調隨時變動，模擬考考高分沒用，聯考當天考高分最重要。「人渣文本」周偉航在臉書表示，現今很難蒐集到年輕人意見，認為這份民調是真的存在，至少這份民調能看到原始的樣本是長什麼樣。

周偉航提到，就他的觀察來看，「這份民調是真的存在，傳出來的數字看來也相對合理，可以當成是真實數據」。他推側，這份為期10天、總數3000份的滾動式民調，並分成6個議員選區來滾動，這樣對藍營選情才有實質幫助，至於為何選擇到6月底至7月初這段期間，應該是要等民進黨造勢後的變化。

周偉航指出，滾動式民調一般是不會把全部樣本加總來算，因為這會與實際狀況有所差別，但是最近的電話民調根本刷不出年輕人，甚至有些千人民調的20-29歲樣本只有10幾個，這樣就要瘋狂加權，所以就出現了姚文智0%的情況，雖然這樣符合方法論，但還會有人相信真實狀況嗎？

周偉航認為，國民黨這份民調至少可以看到原始的樣本模樣，加權之前的民調還是有一定參考價值，因為年輕人不出來投票的話，最後結果就會很接近這樣的情況。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

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