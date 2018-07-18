導演深入礦坑變吉祥物 《血琥珀》19歲少年挖到寶

2018年07月18日 03:18 中時 徐桐炘

《血琥珀》是首部深入緬甸琥珀產地拍攝的電影，17日在台舉辦試片，觀眾不僅對導演李永超在戰火下冒命拍攝的勇氣大感佩服，更對礦區惡劣的生存環境大開眼界，感嘆在價值不斐的血琥珀背後，竟是工人冒著生命風險，自地下百餘公尺深的礦坑開採而來。片中最年輕的礦工白牧年僅19歲，他一心期望能挖到血琥珀、順利擺脫貧窮，不僅對如此惡劣環境毫無怨言，堅韌毅力更讓人看得不忍。

緬甸「昔漂貢礦區」被譽為「世界四大琥珀產地」，礦坑深達數百公尺。不僅地底不見天日，就連空氣都相當稀薄，全賴管線將氧氣輸送入坑，待在礦坑每分每秒都像在賭命，採礦工人不僅糧食供應常受戰火波及，日常用水也都得背著大水桶，一步步從山澗運回來。

最可怕的是，礦場不遠處就是反抗軍基地，黑夜裡砲彈聲不絕於耳，導演李永超甚至還曾在半夢半醒間，跟著礦工們倉皇逃離，搏命程度讓人難以想像。但最令李永超難熬的是，當地入夜溫差大，動不動氣溫驟降10度以下，讓他一夜凍醒多次，只好起床生火取暖，感嘆「沒有一天睡飽」。

主角白牧出身貧寒，16歲就離家賺錢，為尋求人生翻身機會，來到緬甸西北部「昔漂貢礦區」開採血琥珀。令人驚訝的是，白牧生活在百餘公尺深、不見天日的地洞裡，竟不見任何抱怨。更讓李永超印象深刻的是，白牧有次為省錢步行返家，路上口渴難捱，竟直接取大象腳印坑中的積水來喝，刻苦耐勞程度讓他聽得瞠目結舌。

由於礦坑實在太危險，李永超拍攝《血琥珀》根本不敢進坑。直到離開前三天，在白牧邀請下「輸人不輸陣」，李永超只好勉強入坑。沒想到他進坑不到半小時，白牧竟立刻挖到一顆血琥珀，於是被大家視為吉祥物。當他隔天要離開時，大家竟都跑上來拜託他「不要走」，甚至希望他再度入坑、為大家帶來好運，讓他哭笑不得。該片7月27日在台上映。

(中時 )