巴基斯坦大選外界關注　會否影響中巴經濟走廊

2018年07月18日 03:18 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音（VOA）中文網17日報導說，巴基斯坦將於7月25日舉行新一屆大選，幾個主要競爭黨派在反恐、經濟、以及與軍方關係等問題上，都存在著不同程度的分歧。距選舉僅剩不到兩周的時間，巴基斯坦國內呈現出混亂不堪的局面：恐怖襲擊頻繁，地方候選人和上百名民眾被炸死，前總理納瓦茲·夏立夫（Nawaz Sharif）回國即遭逮捕，他的支持者與反對者競相舉行大規模示威遊行。

與此同時，巴基斯坦國內經濟狀況不斷惡化，貨幣迅速貶值，外匯儲備枯竭，國家外債居高不下，臨時政府不得不向大陸尋求更多緊急貸款，甚至考慮向國際貨幣基金組織（IMF）尋求救助。國際社會不斷警告巴基斯坦，當心落入類似斯里蘭卡的「債務陷阱」，而越來越多的巴基斯坦精英人士也開始反思，中巴經濟走廊到底給巴國帶來了什麼？

巴基斯坦此次大選將有8個政黨和一些獨立候選人進行角逐，其中「巴基斯坦穆斯林聯盟」（夏立夫派，Pakistan Muslim League-Nawaz）是上一屆執政黨，而「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）和「巴基斯坦人民黨」（Pakistan Peoples Party）為兩個主要反對黨。

美國之音指出，巴基斯坦的傳統政治格局主要是由來自旁遮普省的夏立夫家族（穆斯林聯盟）和信德省的布托家族（人民黨）所把持。上一屆由穆斯林聯盟組閣的政府在經濟方面取得了還算不錯的成績，經濟增速連續5年都在5％的水平。政府制定了增加電力供應、升級基礎設施、為企業大規模減稅、大力吸引大陸投資等經濟政策，而在為百姓的生活水平帶來顯著改善的同時，也引發了諸如腐敗、地方利益不均衡、過度依賴大陸資金等問題。

去年8月，時任巴基斯坦總理納瓦茲·夏立夫被揭發在英國擁有「不當地產」，在受到法院調查後被迫辭職，結束了自己的第三屆任期。執政黨隨即推舉夏立夫的親信阿巴西（Shahid Hakan Abbasi）出任過渡總理，而由夏立夫的弟弟夏巴茲·夏立夫（Shehbaz Sharif）出任穆斯林聯盟主席。

儘管納瓦茲·夏立夫多次否認自己或家人觸犯了法律，今年7月6日，巴基斯坦反腐法院還是在夏立夫缺席的情況下，判處了他10年有期徒刑。7月13日，夏立夫和女兒從英國趕回巴基斯坦，在拉合爾機場遭到反腐警察的逮捕。

雖然遭到逮捕和判刑，夏立夫仍是穆斯林聯盟中一位舉足輕重的人物，在巴基斯坦政壇仍然享有巨大的影響力。最新的民調顯示，穆斯林聯盟依舊獲得了最高的支持率，不過，反對黨正義運動黨緊隨其後，並正在逐漸縮小差距。

據美國之音報導，在布托家族式微之後，巴基斯坦人民黨已經逐漸失去了首席挑戰者的地位。取代人民黨成為主要反對黨的，是由前板球明星伊姆蘭·汗（Imran Khan）為首的正義運動黨。儘管從表面上看，高舉改革和反腐大旗是該黨強勢崛起的民心所在，但其背後的巴基斯坦軍方才是助推伊姆蘭·汗走向前台的主要力量。

儘管在2007年已將國家政權交予民選政府，但巴基斯坦軍方仍在巴國政局中擁有強大的影響力，很多觀察家們相信，巴基斯坦的實際統治者仍是軍方。在巴基斯坦，批評政府被允許，但是，批評軍方卻可能引來牢獄之災。

實際上，在很多巴基斯坦人眼裡，夏立夫辭職、受審、以至於被判刑都是由於他挑戰軍方權威的結果。他曾經在接受巴基斯坦《黎明報》（Dawn）採訪時，直言批評軍方是「巴基斯坦的另一個政府」，警告軍方「繼續支持武裝組織（恐怖組織）將進一步促使巴基斯坦被國際社會所疏遠」。而巴基斯坦軍方的回應是，揚言將採訪的記者和媒體以「叛國罪」告上法庭。

伊姆蘭·汗在競選期間不僅打出反腐的旗幟，還誓言「向大陸學習消除貧困人口的經驗」。儘管其背後有軍方的強力支持，但他曾經的「花花公子」式生活方式、前妻出書爆料正義運動黨內的「性權交易」、以及缺乏明確的經濟政策，是他能夠成功勝出的主要障礙。

美國之音報導說，進入2018年以來，有關中巴經濟走廊是否會將巴基斯坦拖入大陸的「債務陷阱」的爭論，不斷出現在巴基斯坦和世界主流媒體上。巴基斯坦人認為：大陸已向中巴經濟走廊投資超過460億美元，這使巴基斯坦背負了巨大的債務壓力，巴基斯坦本土企業由於大陸公司和低價商品的湧入而遭受到毀滅性打擊，很多中巴經濟走廊項目缺乏透明度，本土公司在招標過程中處於弱勢，決策機構和人士有可能收受大陸公司的賄賂。

英國杜倫大學（Durham University）研究員阿米特芝（Rosita Armytage）近日撰文指出：巴基斯坦政府的「高水平支出已經造成了巨額的財政赤字和外債負擔，如不加以控制，將可能迫使政府不得不接受帶有附加條件的、具有潛在災難性的國際貨幣基金組織救助計劃。中國資金的湧入有望幫助填充國庫，但許多巴基斯坦人開始擔心中國『新殖民主義』的後果，尤其是中巴經濟走廊，這一計劃可能會讓中國企業滲透到巴基斯坦經濟的各個領域。」

今年5月，巴基斯坦首次出現了當地政黨牽頭組織的反華遊行示威。在巴基斯坦境內，曾經一邊倒支持「一帶一路」的聲音變成了時而出現的抗議之聲。這些抗議在針對中巴經濟走廊帶來的債務壓力和腐敗現象的同時，也針對一些在巴大陸人的傲慢態度。

巴基斯坦伊克拉大學（Iqra University）社會學系主任侯賽因博士（Ejaz Hussain）在《每日時報》（Daily Times）上以「巴基斯坦：大陸的殖民地？」為題撰文，指出在巴工作生活的大陸公司員工和華人不尊重當地警察、違反當地法律、行為舉止傲慢，涉及的事件包括與當地商家鬥毆、攻擊保護華人的巴國警察、銀行取款機盜竊、不尊重巴國國旗、嫖妓並侮辱阻止他們的警官，等等。

不過，美國之音指出，分析人士普遍認為，儘管中巴經濟走廊開始出現異議，但此次巴基斯坦大選後，無論誰上台，都不會大幅度調整巴基斯坦與大陸的關係。一方面，巴基斯坦軍方與大陸聯繫密切，民選政府難以動搖軍方的決定性地位；另一方面，巴基斯坦已經在國際社會中相當孤立，國家的經濟發展已經無法擺脫對大陸的依賴性。

此次大選期間，中巴經濟走廊並非競選各方的主要議題。但是，隨著巴基斯坦民間對於中巴經濟走廊的質疑聲越來越高，新一屆政府將如何面對負債過重的壓力，如何應對本土企業的訴求，將會格外值得關注。

(中時 )