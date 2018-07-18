睡同床 ！辣模 「努力讓綁匪愛上我」成功活命

艾琳總是穿著光鮮亮麗開開心心的接受訪問，她強調自己不喜歡用哭來面對傷痛面，那樣做對我一點幫助都沒有。(影片取自YOUTUBE)
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中時電子報

遇到綁匪要怎麼冷靜智取，可是一門學問！英國模特兒艾琳去年在義大利被綁架挾持了六天，她不但表現不慌張和透露自己和綁架犯睡同一張床，「讓綁匪愛上我」，最後綁匪果然落入美人陷阱，心軟放走她，讓她成功脫困活命。

20歲的艾琳 (Chloe Ayling) 去年七月時她接受了一個在米蘭的攝影邀約前往義大利，途中被綁架，綁匪將她注射K他命、脫光衣服、銬上手銬，塞進行李廂裡被載到193公里外的農舍中。

綁匪威脅她除非拿出30萬歐元的贖金，否則要把她賣去作妓女。當時她非常驚恐，他所說的每一句話我都相信。不過她也發現綁匪同時也對她有好感，問能不能親她、他們能不能交往等問題，「我認為這是我逃跑的機會」。所以艾琳同意跟綁匪同睡一張床。「和他聊得越多，我們之間的連結就越容易形成；當他開始喜歡上我之後，我知道自己必須好好抓住這個機會」。綁匪甚至還跟她討論未來，表現既興奮且期待，並且總是拿出來講個不停。最後艾琳的計謀成功了，不但放了她，還載她到米蘭的英國領事館。

最後綁架犯賀巴落網，他是一名波蘭人，今年30歲。他6月時在米蘭法院受審，被判入獄16年和9個月，並宣稱自己原本想要利用這起綁架案來吸引媒體注意，幫助艾琳提高知名度。

成功脫困後，艾琳總是穿著光鮮亮麗開開心心的接受訪問，她強調自己不喜歡用哭來面對傷痛面，那樣做對我一點幫助都沒有。

(中時電子報)

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