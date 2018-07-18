7月18日三大報頭版要聞

2018年07月18日 07:20 中時電子報 綜合報導

@中國時報

選舉日近，幽靈人口蠢蠢欲動！屏東縣人口長期負成長，遷出也一直大於遷入人口數，還導致立委名額從應選3席掉到2席，不過從4月開始竟出現部分鄉鎮「人口淨流入」現象，每月都增加上百人，由負轉正，讓人很難不聯想與年底選舉有關。由於3大離島金門、澎湖、馬祖到新北市坪林皆曾爆發重大幽靈人口事件，影響選舉結果，檢警調對屏東縣異常狀況，嚴陣以待。

日本國會17日審議由「國際觀光產業振興議員連盟（IR議連）」推動的《包括賭場在內的綜合型休閒設施（IR）整建推動法案》（博弈特區法案），致力推動賭場合法化。執政的自民黨力拚在本屆國會閉幕的22日之前讓法案過關。

新任教育部長葉俊榮甫上任，隨即表達對台大校長人事案立場，並要求台大重啟遴選，近日傳出府院高層找上台大前校長陳維昭，同時也向台大人事室放話，盼兩方能協助重新遴選校長，且候選人必須排除台大財金系講座教授管中閔，坐實葉接任教長為「政治派令」，主要任務依舊為「拔管」。

台塑六輕設置之初，政府預估20年後雲林縣的人口將由當年的80萬成長破百萬，然而事實呢？20年後，雲林縣人口外流迄今只剩68萬8000多人，但是其中麥寮鄉因福利好年年成長，截至6月底全鄉共4萬5675人，僅次於斗六市、虎尾鎮與西螺鎮成為雲林第4大鄉鎮，人口增加，或多或少與選舉有關。

@旺報

新聞分析建設美麗中國，大陸動起來了！大陸國家主席習近平日前在全國生態環境保護大會上呼籲，「用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境」；近日包括新疆尼勒克的公路建設因粉紅椋鳥而停工一個月，為保護廣東江門「小鳥天堂」的3萬小鳥，江湛鐵路多花上1.87億元人民幣等，均展現出上行下效，與自然生態和諧相處的決心與作為。

為整治無現金社會發展下的亂象，大陸人行日前公告，嚴禁業者拒收現金，和炒作「無現金」概念，但陸媒報導，如阿里巴巴集團旗下的「盒馬鮮生」等主打無人、無現金的超市，仍透過限制享受優惠活動等方式，有歧視現金、大打擦邊球之嫌，可能成為人行首波祭旗對象。

大陸國務院日前公布《人力資源市場暫行條例》（下稱《條例》），針對大陸現今就業市場的亂象加以規範。《條例》指出，未來居民就業將不受戶籍、地域、身分等「硬條件」限制，同時對於不實招聘資訊的「黑仲介」現象也將祭出懲處規則。大陸人力資源和社會保障部副部長張義珍指出，透過立法手段，將推動建立統一的管理制度和管理規範，推動形成統一的人力資源市場體系。

陸軍航空601旅AH-64E阿帕契直升機「全作戰能力」成軍典禮於17日在桃園龍潭基地舉行，總統蔡英文親臨校閱，美國在台協會（AIT）及波音公司代表也受邀列席觀禮。蔡英文並在典禮上強調，阿帕契直升機將是我「防衛固守、重層嚇阻」戰略的「可恃戰力」。

@工商時報

股后國巨反擊空頭，以銀彈攻勢展現護盤決心，公司董事會昨（17）日晚間通過，預計買回4,500張庫藏股，買回價位區間落在632.8元～1,616.8元。此為國巨成立以來第13度實施庫藏股，區間上限1,616.8元創下庫藏股上限的歷史新高紀錄。

台北市東區地標建築京華城TAIPEI LIVING MALL確定要賣了，開價380億元，採國際標對外求售，預計12月12日正式開標。據悉，威京集團已洽港、台、美系等買家議價。

根據財政部最新資料顯示，2016年新北市各里平均所得中，收入最高的里為新店區華城里，平均每戶所得289.8萬元。而新北所得最高的10個里中，有六個里在新店區，房地產業者分析，高所得區與豪宅群聚區關聯密切。

公司治理成選股新顯學，指數成分股增刪市場動見觀瞻，最新公布「公司治理100指數」成分股定期審核出現「大挪移」，新納入長榮、華航及兆豐金等22檔成分股，其中，非電子族群就囊括77％。成分股調整自今（18）日生效。

(中時電子報)