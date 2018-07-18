處境危險？李永萍：韓國瑜會成吳敦義很大助力

2018年07月18日 07:58 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

年底九合一選舉，國民黨主席吳敦義被外界批評是「神隱」主席，外界關注這次選舉會對吳在鞏固地位上有多大影響。然而，國民黨前台北市副市長李永萍表示，國民黨的成績顯然會比2014年來得好，且高雄市長參選人韓國瑜會是吳敦義很大的助力，「不認為吳的處境危險」。

年底九合一選舉即將開打，外界除了關注民進黨在民調低迷下，會失掉多少選區之外，對於國民黨這次能拿下幾席地方首長也成為關注話題。吳敦義多次被外界批評是「神隱」主席，且提名過程也風波不斷，在新竹縣提名引發爭議，已在黨內延燒成一股不滿吳敦義的聲浪。

對此，據中評社報導，李永萍分析指出，國民黨此次只要台北或台中有一個市拿下來，就是大勝，就算這兩個都沒有，也跟上次一樣，說不了輸。她說目前來看，宜蘭縣、彰化縣和嘉義市都有蠻大機會勝利，縣轄市多贏一些也算贏，一來一往間，吳敦義沒什麼壓力，維持平盤很容易。即使台北市最後沒拿下也是維持現狀，台中市贏的機會很大。

「韓國瑜是個重點」，李永萍說韓是吳敦義比較明顯的好牌，韓會是吳很大的助力。她說韓的價值會讓國民黨2016年整個南部立委全輸的情況改善。韓若最後沒上，至少未來可鞏固一席立委，還恐帶出另一席，這樣的狀況國民黨在高雄就算贏了。

此外，李永萍說韓國瑜還可能帶動台南市選情，台南綠營有分裂危機，國民黨的高思博得票肯定會比上一次好，所以台南、高雄就算沒贏，但比上次好的話，加上一些縣轄市，平盤或比平盤略好，對吳敦義就是加分效果。

(中時電子報)