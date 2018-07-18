第10號颱「安比」最快今午後生成 影響台灣的21種路徑看這裡

2018年07月18日 08:14 中時電子報 簡怡欣

把握好天氣！彭啟明表示，不管颱風來不來，周末的天氣很快就會受到影響，受到外圍環流影響的機會頗大，尤其北部、東半部有雨機會高。（圖／本報系資料照）

今年第10號颱風「安比」醞釀中，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（18）日持續發展，有機會形成為輕度颱風，中央氣象局預測，最快在今天中午過後就生成。而未來路徑是否會影響台灣？氣象專家吳德榮表示，目前仍存在21種預測路徑，變數大。

中央氣象局預報員程川芳說，今晨菲律賓海面熱低的中心對流有逐漸發展趨勢，有形成颱風的可能，預測最快生成時間點落在今天下午兩點到傍晚時段，成為今年第10號颱風「安比」（Ampil，由柬埔寨所命名，是一種水果，俗稱為酸豆）。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，根據最新(17日20時)美國GEFS模式系集模擬(右圖)顯示，整體而言，行徑大致先偏東北再轉西北，不過，在21次的模擬成員，因起始位置不同，模擬的路徑呈現通心麵(spaghetti)般的混亂。

他分析，上述路徑與前12小時的系集模擬比較，顯示出路徑有北修的現象。至於對台灣是否有直接影響的機率？還很「不確定」，應持續觀察，因模擬路徑仍會有大幅的調整。

氣象達人彭啟明指出，過去不少預測都似乎沿著高壓環流走向台灣，但不同預測過於發散，但最新的預測似乎往北修正，往台灣北方海面接近，這主要是取決於高壓有減弱東退的趨勢，不確定仍高。由於位於日本的太平洋高壓仍強，預期將往東北走，然後再往西北，轉彎的點將是決定是否影響台灣的關鍵。

他表示，可能還要等到今天下午到明天上午，等到各種可能較為釐清後，預測上會比較有參考價值；不過，不管颱風來不來，周末的天氣很快就會受到影響，至少會受到外圍環流影響的機會頗大，尤其北部、東半部有雨機會高。

(中時電子報)