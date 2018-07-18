旅日部落客漢娜：核四16617億報銷 反黑箱服貿覺青上哪去了？

2018年07月18日 08:16 中時電子報 喻華德

臉書知名專頁「漢娜在翻譯」的旅日部落客小松漢娜（旅日臺灣人）昨晚發文，表示身為一位臺灣人，基於自己的良知，如果不在關鍵時刻發揮自己小小的影響力呼籲網友加入「以核養綠」公投連署，當臺灣人民放任蔡政府一意孤行，臺灣很快將成為「高電價、高物價、高空汙」的「三高家園」。然後「經濟大蕭條」就會來了。這則貼文在半個小時內就有上百次分享，顯示「藍綠共識」的「非核家園」並非「全民共識」。

臉書粉專臺灣鯛民比喻非核家園形同「家中沒有免治馬桶就先把衛生紙全部丟掉」，那是「要用手挖還是就不要大便了？」（圖/臺灣鯛民臉書)

小松漢娜說：「這一篇猶豫了很久才決定發。猶豫是因為我知道一定會有意見不同的網友來罵我。決定發是因為身為一個臺灣人，這件事情不做，我一定會後悔。我小小的影響力，如果在這種關鍵時刻不用，以後也不敢說自己是部落客了。

臺灣這幾個月來一直在區域停電，為什麼呢？因為我們的政府想要做「非核家園」，所以拒絕使用核能，導致臺灣的電力不足，電價上漲。這實在是一件很奇怪的事情，你會因為家裡還沒存夠錢換日本的高級免治馬桶，就先把家裡的馬桶丟掉不用嗎？

連小松漢娜都知道「再生能源根本不能替代核能，只有火力才行」，執意拒用核能，只用火力發電的結果，就是臺灣到處都空氣汙染，大家用「肺」發電。每次看新聞說臺灣哪裡又限電、哪裡又空汙，心裡就難過，現在連醫院都限電了！那裡可是攸關人命的地方啊。

對核能有研究的人就知道，「核能明明是目前最環保、最安全、最便宜的電力」，核電廠不會爆炸、核廢料更是當今發電方式中唯一可以處理的廢料。（如果你看過處理低階核廢料的現場，處理人員甚至是沒穿防護衣的，因為輻射根本低到不行。）（高階核廢料都在廠區內，未來還能再利用當燃料。）

連因人為因素發生過核子事故的日本，都已經「重啟核電廠，還因此#降了兩次電價」。臺灣明明很多事情都喜歡日本、效法日本，在這個最聰明的決策上，卻選擇無視，還繼續騙不懂的民眾說「廢核是世界趨勢」。（政府喜歡說「德國也廢核」，但其實德國跟周邊國家大量進口核電呢！而且因此高電價、又供電不穩。）

如果繼續這樣下去，未來會怎樣呢？我們在達成「非核家園」以前，就會先得到高電價、高物價、高空汙的「三高家園」。然後，如果政府仍然一意孤行，很快的，「經濟大蕭條」就會來了。一個缺電的國家，怎麼可能期待它蓬勃發展、人民安居樂業？

小松漢娜雖然住在日本，可是她每年都回臺灣，她也有住在臺灣的爸爸媽媽兄弟姊妹要付電費，也有百歲的外婆或親戚也可能要去醫院，還有不到三歲的小外甥、外甥女要在臺灣長大。小松漢娜絕對不想看到臺灣變成那樣。

龍門電廠的燃料棒，在這個月月初被偷偷的把第一批送出國外，「準備賤賣了」。當年花了80億買來，現在卻要便宜賣掉，而且今後還打算繼續送出國。人民的稅金被浪費了80億嗎？錯了，還要加上運費7億，跟建廠費用3,000億，所以是三項加起來的錢被浪費掉嗎？錯了，「以核四的電價來計算，如果營運40年，可以賺13,530億，政府是直接把一隻金雞母丟掉了」。(編按：合計16,617億)

最神奇的是，燃料棒在七月被偷偷送出國，理由卻要在八月才會出來向人民說明，以前大聲說「反對黑箱作業」的那些人，這時候卻沒有站出來。

如果你願意站出來，為臺灣做一點事情，請一起加入「以核養綠」公投的連署！這是臺灣最後的希望。我們必須在8月底以前收集到30萬份連署書，才趕得上年底大選公投！燃料棒只被送出去不到十分之一，我們還有機會阻止政府繼續把剩下燃料棒的送出去！

以核養綠-缺電公民自救會公投官方網站：

‭https://www.green-nuclear.vote

進入網站列印連署書，用膠帶貼好寄出就可以了。小松漢娜籲請幫忙轉發她的貼文、請幫忙讓身邊的人一起加入連署。

科學社團「核能流言終結者」成員他們平常都有自己的工作，在有限的時間和人力下努力，「沒有政黨支持，也沒有金錢援助，」 甚至在提案的時候，被中選會百般刁難阻擋，中選會完全無視聽證會的學者以及法務部意見，用奇怪的理由要求他們修改了2次，最後勉強通過了還一直壓到六月底才給件，就是想要盡量縮短我們可以連署的時間。在這個困境下，更需要大家的幫忙。

一張郵資8元，30萬張連署書，他們寄給中選會要花240萬元，還有其他的硬體、人事成本，他們都是自己籌錢、負擔，可是為了臺灣的未來，他們還是做了，如果他們都做到這樣，我們有什麼理由不連署。也希望能出錢出力的人，也跟「核能流言終結者」聯絡。

最後，有人可能會想，「連署也沒用」「30萬張怎麼可能」而放棄，在這裡送給你們AKB48的高橋みなみ在總選舉上說過的話：「去年我說『努力必有回報』，我在握手會上也常這樣說。可是有人說，努力不會有回報的。或許是吧，或許無法全部獲得回報。或許也需要運氣。可是，不努力就不會開始。對我來說，努力是無限大的可能性。」

小松漢娜表示，「我也是一樣。 我做這件事，不是因為這件事會成功，而是因為這件事是對的，所以我要去做。」

(中時電子報)