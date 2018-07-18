哭哭！台灣起薪不到香港一半 港生：高雄求職很洩氣

港生梁欣儀（見圖）認為高雄行銷商業相關工作機會很少，考慮回香港或赴上海工作。（翻攝自中評社）

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中時電子報
/綜合報導

都說台灣薪水低，港生果真見識到了！今年大學畢業港生梁欣儀在高雄求職受挫，她覺得十分洩氣，因為開缺薪水不及香港一半，連想找行銷、設計的工作也很困難，她透露，若再找不到理想工作，考慮到台北試試，或乾脆回香港或上海尋求新契機。

中評社報導，香港女孩梁欣儀是實踐大學高雄校區行銷管理學系畢業生，日前她在前鎮區參加徵才活動，現場職缺開出的起薪落在新台幣2.2至3.2萬之間。她發現高雄商業活動很少，開出行銷管理、設計等工作機會不多，據她了解，香港的大學新鮮人第一份工作，約可拿到新台幣7萬元左右月薪，但高雄的起薪甚至一半都不到，港台起薪真的差很大。

在高雄沒找到適合的工作，梁欣儀考慮北上一試，但目前投履歷到人力銀行尚未獲得任何回應。她洩氣地說，若在台灣沒有機會，就會返回香港或到上海工作。

梁欣儀說，因為很喜歡台灣的人文和環境，所以4年前才會來台就讀，而今年也順利完成實踐大學的學業。香港人在台灣生活4年，她感受到兩地的差異性，香港人較功利，台灣人很熱情，且生活壓力也沒香港大。

對於港生找工作受挫，一徵才現場企業主管透露，香港學生畢業後在台工作手續較為繁複，且台灣政府對外來者求職並不友善。勞工局訓練就業服務中心王秀芬也說，前鎮地區徵才以工科為主，較無語言、或其他專業性的中高階人才需求，但她得知梁欣儀的狀況後，已建議她找當地的百貨行銷職缺。

(中時電子報)

文章來源：起薪不到香港一半 港生高雄求職很洩氣

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