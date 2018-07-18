地表最強小三！秘書嗆千億少東妻「不被愛的才是小三」

2018年07月18日 08:35 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

資產超過千億的精密機械業集團楊姓少東，遭週刊爆料已婚卻劈腿成性，還想扶正小三游姓秘書，正宮楊妻去年11月怒告游女通姦，卻遭強勢的游怒嗆「不被愛的才是小三」，少東之父力挺兒媳，將楊男轟出集團，目前官司仍在進行中。

楊妻長期在美國照顧女兒，楊姓少東卻利用應徵秘書機會「選妾」，與游姓女秘書發生婚外情，並生下一子，游女鳩占鵲巢，大方出入少東豪宅，還要求樓管稱呼她「楊太太」，端午節更是自居「正宮」，參加社區包粽子活動，引起在場貴婦議論紛紛。

據《鏡週刊》報導，楊妻閨蜜則在百貨公司目睹楊男與秘書親密同行，拍下照片line給遠在美國的楊妻。楊妻曾放下身段勸退小三，請求游女不要介入家庭，游女先是辯解以為楊男單身，才會跟他生下小孩，當楊妻進一步質問時，游女反而爆氣，怒嗆「妳不甘心，我也是，妳心寒，我也是，妳付出妳的一切，我也是……」，更引用電視劇經典台詞「不被愛的才是小三」。

楊妻不斷釋出善意，甚至表明願意扶養丈夫與小三之子，談到最後游女態度竟比楊妻強勢，認為她不是婚外情原因 「沒有我的存在，還是會有別人的。」楊妻萬念俱灰，提告游女通姦。

集團董事長發現兒子陷入桃色風暴大為光火，即使小三為少東生下一子，也選擇力挺媳婦，要兒子「沒有處理好問題，就休想回來」。楊妻則感謝公公大力支持，低調不願透露婚變細節，僅表示「非常感謝公公的支持，沒有他老人家，撐不到現在」。

(中時電子報)