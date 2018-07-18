到廟埕尬舞 舞團夏令營三代同樂

看嘸舞蹈劇場總監蘇品文今日在廟口前表演現代舞《美酒加咖啡》贏得滿堂彩。(張亦惠 攝)

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《廟口晚風》舞蹈夏令營以三代同堂的概念出發，7月17日到7月20日在民雄保安宮騎虎王廟廟埕舉辦老中青三代都可以參加的免費舞蹈活動，看嘸舞蹈劇場總監蘇品文表示，廟口是台灣人共同的記憶，願意的話可以到現場感染舞蹈的活力與快樂的氣氛。

嘉義縣表演藝術中心主任張世杰說，看嘸舞蹈劇場透過嘉義縣107年藝文教育紮根計畫-舞蹈日常，讓舞團走訪巿井，走入社區，進到民眾的日常生活裡，以往是針對國中小推動，這次不分年齡，只要想動動身體就來參加，也是表藝中心成立這麼多年來首次與廟合作，希望讓大家知道舞蹈並非難以理解也用更輕鬆的方式接觸舞蹈。

蘇品文說，畢業後回大林中坑阿嬤家住，常深夜走路去廟口奉天台練舞，在廟口，就有一種安心感，鬼來也不怕，「廟口是很有安全感的地方，也是屬於台灣人共同的記憶」，希望透過自己的專業讓大家在這麼好的地方一起跳舞。

4天的夏令營會教學員暖身、伸展、一套現代舞動作以及隊形的排練，7月20日晚上在成果展演上演出，蘇品文表示，透過有系統的舞蹈教學人人都可以呈現不錯的舞蹈表演。

《廟口晚風》最後一夜7月20日晚上7點半於騎虎王廟廟埕舉辦成果發表暨聯歡晚會，看嘸舞蹈劇場將與「廟口晚風」全體學員同台共舞，另特別邀請到打貓火舞團客席演出。

(中時 )

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