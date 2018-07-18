民雄第一公有零售市場擬遷移 舉行問券說明會

民雄鄉第一公有零售市場攤商現況。（張亦惠攝）

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攤商針對新市場規劃提出疑慮及建議。（張亦惠攝）

民雄鄉公所17日舉行民雄第一公有零售市場拆遷問卷調查及說明會，為解決建物老舊、附近交通問題，擬將第一公有零售市場拆遷至民雄火車站附近市場預定地，邀請現有攤商及附近居民參加並做問卷。民雄鄉長何嘉恒表示，目前尚在規劃階段，若有疑慮或建議都歡迎提出，大家一起讓民雄更好。

嘉義縣經濟發展處城鄉規劃科長馮圭君說，為解決民雄市區違規停車、交通壅塞的問題，預計將第一公有零售市場遷移至民雄火車站附近的市場預定地，此規劃案從2016年開始預計2018年結束，後續興建經費部分民雄鄉公所已開始籌措。

今日說明會有逾60攤商參與，攤商葉士銘認為，這個規劃案改善市場衛生、周邊交通的立意良好，但也擔憂日後攤位分配問題及目前既有攤商不多是否日後會淪為蚊子館，建議原地規劃重建，將目前閒置的攤位部分改建成停車場。簡姓攤商則表示，非常贊成遷移新市場，交通、停車相對方便。

第一公有零售市場自治會長何坤澤強調，攤商的擔憂他都有想到，若新市場的攤位規劃優於現有市場，並且按照市場原有習性設計，其實不會造成蚊子館的問題。

縣府委託規劃該案的威信工程公司顧問何天河說明，新市場規劃為地上3層、地下1層的現代化零售市場，1樓市場規劃共有93個攤位，每個攤位、店鋪平均空間將由現有3.7坪及4.6坪，分別擴增至4.3坪及5.2坪，2樓規劃為美食廣場，3樓為可彈性使用活動中心，地下1樓共規劃76個車位。

(中時 )

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