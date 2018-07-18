美空軍一號專機將「變裝」 川普要換紅白藍3色系

搭載美國總統的專機、以波音747改裝的空軍一號。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，美國總統專機空軍一號（Air Force One），不僅是元首的專機、同時也是美國聯邦政府的象徵之一，而隨著曝光度增加，當前的藍白雙色機身，已讓人印象深刻。但有一人卻不喜歡，川普（Donald Trump）日前在哥倫比亞廣播電視台（CBS）專訪時透露，空軍一號將「換裝」，成為塗有美國國旗三原色：紅白藍3色系的專機。

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川普表示，「空軍一號將以不可思議的新造型亮相，也會是全世界最厲害的專機！我認為，空軍一號應該改成紅、白、藍3色才適當。我將採用，波音給我們的一份優秀方案！」白宮相關人員也透露，私底下，川普個人介入換裝工程非常深，經常與團隊進行深入討論。

川普個人的私人專機、屬於波音757機型，是否會成為空軍一號新款的色系？（圖/美聯社）

其實，空軍一號目前的藍白雙色塗裝，源自於1962年甘迺迪總統（John F. Kennedy）時期的設計，由設計師雷蒙（Raymond Loewy）操刀、一直沿用至今。有趣的是，川普政府已向波音購買2架新版空軍一號專機，但需等到2021年、川普「第二任期」時才會交機。

曾是波音公司（Boeing）最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

目前美國總統專機「空軍一號」，仍是使用老布希總統（George H.W. Bush）時期（1990）採購的版本，一款特殊、且獨一無二的軍事用波音747飛機- VC-25型。包含總統與內閣成員，機上共可搭載最多76名成員，未來新版本的空軍一號專機，則將裝載自我防衛系統，用以保護機上成員們的生命安全。

(中時電子報)

文章來源：Trump confirms new paint job for Air Force One

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