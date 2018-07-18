輸人不輸陣 父親節高CP值「霸」氣餐上桌

新天地崇德旗艦店自助餐廳暑假推出海陸盛宴，假日加碼經典阿甘船長餐、戰斧牛排等新菜色，父親節等同假日加菜不加價。（馮惠宜攝）

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新天地崇德旗艦店自助餐推出海鮮盛宴，加碼經典阿甘船長餐、主廚特製香料戰斧牛排、西西里紅醬香料肉丸、日式炸大蝦、美式現剝炸生蠔、地中海香料辣雞翅、黃金大阪燒等新菜色。（馮惠宜攝）
「頂鮮擔仔麵」推出夏日白酒海鮮節，以「鮮活海鮮」為主軸，主廚以法式工藝融入菜單，以酪梨海鮮沙拉揭開序幕。（馮惠宜翻攝）

迎接父親節，今年餐飲市場大打高價食材戰，生蠔、日本和牛、龍蝦全都上桌，訴求高CP值，業者指稱，父親節聚餐市場不若母親節熱絡，沒有物超所值很難殺出血路。

其中金典酒店蘿拉牛排館則推出每客爐烤法式小羔羊搭紅酒羊肉丸限定套餐，並加碼法國空運的生蠔；此外，金典鐵板燒則選用波士頓龍蝦搭配澳洲和牛菲力等為主餐。

台中日月千禧酒店極炙牛排館獻出「Toast! 與老爸鑑賞極炙」，巧搭生蠔、冷燻紐西蘭國王鮭、加拿大波士頓活龍蝦等頂級食材，主餐提供北極黑鱈搭配北海道生食級干貝、澳洲全和黑毛和牛AA9+與A5日本宮崎和牛肋眼三種選擇。

頂鮮擔仔麵台中店推出夏日白酒海鮮節，搭配精選白酒、高級活海鮮：南非乾鮑、日本和牛、燕窩全入菜，父親節當日用餐還享88折優惠。

新天地崇德旗艦店自助餐廳則推出海陸盛宴，假日加碼經典阿甘船長餐、戰斧牛排等新菜色，父親節比同假日加菜，新天地東區店馥樂詩8月4日到8月8日期間點用分享餐加88元即可升級龍蝦湯一份。

頂鮮擔仔麵台中店推出夏日白酒海鮮節，搭配精選白酒、高級活海鮮：南非乾鮑、日本和牛、燕窩全入菜，父親節當日用餐還享88折優惠。

阿秋大肥鵝暑假推出花博宴，玫瑰鮑魚蔬果沙拉、桂花窯烤豬肋排、黑蒜鹿野雞鍋、加上肥鵝三福拼等桌菜，8月父親節再加碼「夏日啤酒節」海尼根、Tiger啤酒特價供應。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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