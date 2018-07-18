足球》想要兒子回曼聯 C羅母親：那是謊話！

C羅風光加入尤文圖斯，他母親反駁說過的話，表示想要兒子回曼聯是謊言。（資料照／美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）結束俄羅斯世足賽之後，上周以1億歐元轉會費，加盟義甲冠軍尤文圖斯，轉會費金額創下義甲紀錄，且年薪高達3000萬歐元，合約期限4年，球團17日幫他舉辦記者會，他的母親多羅雷斯（Maria Dolores Aveiro）也出席，透露對兒子的決定很開心，也駁斥先前報導稱她說希望C羅回英超球隊曼徹斯特聯隊是「謊言」。

重磅轉會 C羅投奔尤文圖斯

2018俄羅斯世足瘋一夏

C羅曾在2003到2009年效力曼聯6個球季，後來轉戰西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，待了9個球季後，再度換穿球衣，多羅雷斯說：「我為他（C羅）的決定開心，這對我們一家來說是很愉快的一天，我兒子會幫助尤文圖斯更加壯大。這是嶄新的旅程、生活，他很享受在皇馬的時光，但他需要其他挑戰。」

多羅雷斯也透過Instagram和C羅粉絲分享好消息，寫道：「很榮幸在你生命這麼重要的時刻，能夠待在你身邊，兒子，謝謝你。」

不過去年5月多羅雷斯接受法國SFR體育訪問，談到對兒子未來動向看法時，她說：「我喜歡巴黎，每次來這裡每個人都對我很好，老實說，我不介意他到巴黎踢球，但我比較想要他回曼聯。」

在C羅加盟尤文圖斯的記者會後，多羅雷斯似乎忘了自己當初說過的話，回應：「我想要C羅回曼聯是個謊言，那不是真的。」

(中時電子報)

NBA》里歐納德考慮參加美夢隊迷… NBA》比利查放鴿子 七六人臉上無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。