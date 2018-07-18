足球》想要兒子回曼聯 C羅母親：那是謊話！

2018年07月18日 09:18 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）結束俄羅斯世足賽之後，上周以1億歐元轉會費，加盟義甲冠軍尤文圖斯，轉會費金額創下義甲紀錄，且年薪高達3000萬歐元，合約期限4年，球團17日幫他舉辦記者會，他的母親多羅雷斯（Maria Dolores Aveiro）也出席，透露對兒子的決定很開心，也駁斥先前報導稱她說希望C羅回英超球隊曼徹斯特聯隊是「謊言」。

C羅曾在2003到2009年效力曼聯6個球季，後來轉戰西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，待了9個球季後，再度換穿球衣，多羅雷斯說：「我為他（C羅）的決定開心，這對我們一家來說是很愉快的一天，我兒子會幫助尤文圖斯更加壯大。這是嶄新的旅程、生活，他很享受在皇馬的時光，但他需要其他挑戰。」

多羅雷斯也透過Instagram和C羅粉絲分享好消息，寫道：「很榮幸在你生命這麼重要的時刻，能夠待在你身邊，兒子，謝謝你。」

不過去年5月多羅雷斯接受法國SFR體育訪問，談到對兒子未來動向看法時，她說：「我喜歡巴黎，每次來這裡每個人都對我很好，老實說，我不介意他到巴黎踢球，但我比較想要他回曼聯。」

在C羅加盟尤文圖斯的記者會後，多羅雷斯似乎忘了自己當初說過的話，回應：「我想要C羅回曼聯是個謊言，那不是真的。」

(中時電子報)