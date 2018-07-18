大讚法國、克國總統 謝金河：對照兩岸領導人...

克羅埃西亞女總統科琳達成了世足賽另類焦點。（圖/摘自科琳達IG）

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中時電子報
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熱鬧了一個月的世界盃足球賽正式落幕，財信傳媒董事長謝金河大讚世足冠軍賽法國與克羅埃西亞兩位領導人對於球賽的投入，並表示政治領袖的魅力就在舉手投足間。

謝金河在臉書發文指出，這次克羅埃西亞打進決賽，雖然沒有奪冠，但克羅埃西亞讓全世界都看到，該國女總統Kolinda Grabar-Kitarovic也成為另類焦點，從她搭經濟艙去當啦啦隊，在球員休息室跟全身溼答答的球員擁抱，她的影片傳遞全世界。這位女總統在賽後大雨滂沱中與法國總統馬克洪擁抱，也和兩國球員擁抱，畫面震撼全球！有人拿她來跟小英總統比，也有人說克國400多萬人口，為什麼能靠足球讓全世界都看見，台灣就是不能？

謝金河說，這次世足冠軍賽兩位領導人完全投入，和球員相濡以沫，他們對足球的熱情，燃燒球員爭冠的雄心。這次克羅埃西亞女總統沒有排場、沒有森嚴的維安，給了全世界政治領袖領導學的範本；法國總統馬克洪與球員手舞足蹈，充分展現最真摯的情感。

他們都給了全球政治人物一個很明確的訊號，要與民眾搏感情，與民眾的距離愈短愈好。「對照兩岸領導人都被維安高牆阻隔，這次世足冠軍賽，撼動世界的除了球員，還有兩個國家的領導人！」

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

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