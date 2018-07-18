廉政署新任政風主任宣誓 表揚查獲色法官績優人員

2018年07月18日 09:43 中時 陳志賢

法務部廉政署今早在國家圖書館舉行新任政風高階主管宣誓、由法務部政次陳明堂主持，共有主計總處政風室主任江北鑾6人宣誓，陳明堂期許6人做好預防貪腐、機關安全的政風工作。

此外，廉政署並表揚查獲台中高分院法官朱樑等2名二審法官重大風紀案的司法院政風處副處長曾慶瑞等9名模範廉政人員，另頒獎給從事政風工作年資分別長達39年、34年的榮退政風人員陳茂冠、黃德台等4人。

新任政風高階主管如下：

行政院主計總處政風室主任江北鑾、客委會政風室主任黃敏龍、公務人員保障暨培訓委員會政風室主任吳學勳、彰化縣政府政風處處長吳滄俯、金門縣政府政風處處長陳治平、法務部廉政署綜合規劃組組長張堯星。

榮退政風人員如下：

行政院政風處副處長任重、台中高分院政風室主任魏政雄、中油政風處副處長陳茂冠(任職政風工作年資39年)、公務人員保障暨培訓委員會政風室主任黃德台（任職政風工作年資34年）。

模範廉政人員如下：

司法院政風處副處長曾慶瑞、財政部關務署政風室科長鄭湘怡、經濟部加工出口區管理處台中分處政風室主任陳憲緯、台鐵政風室科長鍾志宏、新北市政府政風處科長林心潔、桃園市政府政風處科長洪明輝、苗栗縣政府政風處科長甘國賢(現任苗栗市公所政風室主任)、台中市政府政風處科長高明造、高雄市政府環境保護局政風室主任徐偵雄(現任新北市政府政風處主祕)。

(中時 )