砸3千億 美國租賃公司向波音採購78架新客機

波音再次於英國航空展搶下大筆737 MAX8訂單。（圖/波音官網）

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中時電子報

據波音公司（Boeing）聲明稿指出，英國范堡羅航空展（Farnborough International Airshow）目前正在盛大展出中，波音昨日確認與美國租賃公司（Air Lease Corporation）簽下大訂單，將出售75架737 MAX8與3架787客機，總金額預估高達96億美元（約2,933億台幣）。

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有趣的是，美國租賃公司是波音大客戶之一，從2010年開始，共採購了361架新型客機，包含288架737、21架777和52架787客機。之所以買下這麼多架單走道737客機，租賃公司執行長約翰（John Plueger）表示，「由於高便利性與經濟效應，我們旗下的737和787兩款新型客機，深受航空公司的高度歡迎！」

波音旗下的787廣體客機，也是航空展上熱銷機種。（圖/波音官網）

波音737 MAX型客機是在原來737客機基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，如以MAX 900型來說，總載客量為180人、滿載最大航程為6,658公里，未來將與空巴集團的新型A320 neo客機，搶攻各家區域航線的訂單。目前波音擬定推出5種版本，700、800、900、1000和廉航版本200型，將在2020年前後，成為波音公司下一階段的主力區域機種。

787夢幻客機，是當前波音旗下最新型的廣體客機。潛在對手為空巴A330系列客機，2011年正式投入市場服務，燃料消耗遠低於前一代的767型客機。全球首間使用787客機的航空是全日空航空（ANA），包含聯合航空（United Airlines）、日本航空（Japan Airlines）等都是用戶之一。長榮航空（Eva Air）亦於前年購入18架787-10型客機。最大飛行距離約為13,000公里至15,000公里之間，最大載客量則介於242至420人之間，共分為8、9、10三種子型號。

(中時電子報)

文章來源：Boeing, Air Lease Corporation Announce Orders and Commitments for 78 Boeing Jets

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