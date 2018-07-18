評前內政部長葉俊榮表現 徐國勇停頓一秒半被虧爆

2018年07月18日 09:54 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

新任內政部長徐國勇上任時強調治安是上任首重目標，未料當晚北市就發生兩起槍擊案，徐國勇稍早接受訪問時表示，不管怎樣發生治安事件都要嚴肅面對。然而，當徐國勇被問及對於前任內政部長葉俊榮的表現時，停頓了一秒半，讓主持人周玉蔻忍不住虧徐國勇「你沒有說他做的好你完了」。徐則回應表示「我也沒說他做不好，有些東西不能反面解釋」。

徐國勇接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，他被問及現在在內政部，是警察的雇主，要對付的是黑道，但上任後，北市馬上發生兩起槍擊案，會不會覺得很丟臉，徐國勇說不會丟臉，警政署長陳家欽有跟他報告，都破案了，十幾個人都抓到了，徐國勇也向黑道喊話，「破案就是治安的保證」。

對於這次內閣改組被傳是為了打選戰，徐國勇則表示之前就要改組，卻碰到0206大地震。然而，這次是陳菊主導還是蔡英文或賴清德？有沒有所謂的架空蔡英文？徐國勇則表示，這次內閣改組是賴院長主導的，也沒有架空總統，他說他當內政部長就是賴指定的，「跟選舉無關」。

周玉蔻在訪問中也表示，徐國勇當內政部長都問不倒，徐國勇則笑稱周剛才就問倒他一個。周玉蔻當時問徐國勇前任內政部長葉俊榮做的好不好時，徐國勇停了一秒半鐘，周說「你沒有說他做的好你完了」。徐國勇也快速回應說「我也沒說她做不好，有些東西不能反面解釋」。

此外，周玉蔻問及，民進黨2016年民調很高，兩年來政黨支持度只有10幾趴，國民黨30趴。徐國勇則說他不相信，他說他不知道幾趴，但他舉例資優生的例子並表示大家要一起往前走速度就會比較慢。

(中時電子報)