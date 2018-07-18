台中空品好轉 16座測站降至黃燈普通等級

2018年07月18日 09:54 中時 盧金足

大氣擴散緩慢情形北移至苗栗，台中市環保局空氣品質監測網18日上午9時顯示，全市16座測站已全部降至黃燈普通等級。（盧金足翻攝）

中彰投及雲嘉地區連日來受大氣擴散緩慢因素影響，風場幾乎停滯，造成空品不良，18日風向恢復夏季盛行南風，大氣擴散緩慢情形北移至苗栗，今天清晨台中地區空品逐漸好轉

，天空恢復晴朗，台中市政府環保局表示，啟動緊急應變措施後，全市16座測站已全部降至黃燈普通等級。

中部地區連續多日陷入空品拉警報的危機，民眾憂心健康受影響，環保局表示，台中火力發電廠啟動2次降載，分別於17日上午7時至下午5時配合環保降載50MW，晚上8時30分至凌晨12時降載105MW，減緩空品不良狀況。

台中市府強調，空氣品質除來自固定、移動、逸散等三大汙染源，也容易受到大氣因素影響，近日因中部地區位於背風側、風速弱，各種境內境外汙染物容易累積。

此外，加上午後紫外線增強，臭氧濃度易偏高，導致這幾天包括台中、彰化、南投等中部縣市部分地區空品出現紅色或橘色不良等級。

台中市政府環保局連日來啟動緊急應變措施，包括通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查、清潔隊啟動洗掃作業、營建工地加強道路洗掃街抑制道路揚塵、加強稽查露天燃燒，台中火力發電廠也配合降載減排，使得台中地區今天清晨的空品逐漸好轉，全市16座測站均降至黃燈普通等級。

今天風向恢復為夏季盛行的南風，原本大氣擴散緩慢情形已北移至苗栗，而在環保局要求下，昨日配合自主降載的企業包括台中酒廠、寶仁土石、永豐餘成功廠、中港砂石、源興紡織、巨力、味丹、中美和及廣獲等大型工廠，全日區清潔隊掃街659公里，洗街132.8公里。

(中時 )