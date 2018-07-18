惺惺相惜 喬帥：納達爾是全世界最棒網球員

喬柯維奇（見圖）大讚納達爾是全世界最棒網球員。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

塞爾維亞男網好手喬柯維奇（Novak Djokovic）今年溫網封王路上，在準決賽和西班牙世界球王納達爾打了場五盤大戰才辛苦勝出，是喬帥個人生涯最重要的勝利之一，他表示納達爾是很棒的對手，絕對值得全球最佳網球員稱號。

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喬柯維奇和納達爾的對決，是網球史上最經典的對戰組合之一，兩人至今交手過52次，其中14次在大滿貫舞台，喬帥27勝25敗略佔上風。

在溫網男單4強賽擊敗納達爾，讓喬柯維奇歷經手肘傷勢後，睽違一年多再闖大滿貫決賽，最終他也順利奪冠，談到和納達爾的競爭，喬帥回應：「當時我也很接近淘汰邊緣，納達爾是最棒的，絕對值得全世界最佳網球員的封號，而且又主宰紅土賽場。」

「透過這場溫布頓男單準決賽，我證明自己可以和納達爾抗衡，因為過去15個月，有6個月我是無法比賽，不確定自己能否回到過去那樣的好狀態，展現出我長期建立的球風。」

「專業上，這絕對是我生涯最成功的一季之一，我克服手肘傷勢和其他狀況帶來的低潮，過去這兩年這些麻煩讓我的職業生涯更加困難。」

談到對未來的期許，喬柯維奇認為自己「還能再打好幾年」，只要內心還有火花在，他也從今年世足賽克羅埃西亞的表現獲得相當多能量，「我想恭喜克國球星莫德里奇（Luka Modric）和克羅埃西亞隊踢出傑出的表現，很開心看到同樣來自巴爾幹半島的小國家，能夠在世界盃這麼成功。」

(中時電子報)

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