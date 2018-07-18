台南雙層巴士星光啟航 夜遊古都

2018年07月18日 10:16 中時 洪榮志

台南雙層巴士配合夏季來臨，特別增開夜間行駛的星光路線，讓遊客感受有別於日間的古都夜景。市府交通局長林炎成歡迎七、八月正放暑假的大朋友、小朋友，一起搭乘同樂。

林炎成表示，台南雙層巴士於農曆春節推出後廣受好評，配合夏季來臨及眾多遊客熱心建議，特別與府城客運研議後於7月起推出「星光路線」，提供遊客全新感受。

林炎成指出，雙層巴士星光路線由台南火車站出發，行經台南諸多夜間觀光景點，包含常有夜間表演的赤嵌樓、聞名全台的花園夜市、入夜點燈別有風情的神農街、府城夜間美食熱炒聚集的海安路，以及文創新潮的藍晒圖文創園區等，讓乘客體驗古都仲夏夜之美。

林炎成說，雙層巴士星光路線由每天晚間6時30分起營運，除路線與站位改為夜間動線外，搭乘方式與日間路線完全相同，可於各站位無限次數上下車；至於末班車晚間9點發車，如果下車遊玩超過該路線末班車時間的遊客，同樣可持該路線票券免費轉乘原則晚間10時收班的大台南公車路線，不需擔心返程無車可坐。

公共運輸處處長呂獎慧也表示，雙層巴士星光路線從7月1日起營運後，日間的西環線中午時段班次也考量陽光曝曬及氣溫炎熱，調整為11時及14時發車；如果該2班次間遊客有搭乘需求，建議可利用雙層巴士票券免費轉乘台南市公車其他路線，以提高遊程彈性及舒適度。

呂獎慧還指出，台南雙層巴士上路以來陸續推出許多好康活動，即日起至8月31日更加碼好康，凡購買4小時券使用時間延長為1日（當日皆可使用），同期間台南市民持市民卡購買4小時券享66折優惠，即購買4小時券就可以在台南「白天逛古蹟、晚上踅（ㄙㄝ）夜市」從早玩到晚，未來還將持續推出優惠措施。

(中時 )