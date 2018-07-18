基隆市18名警察局科長 晉階拚治安

2018年07月18日 10:22 中時 李怡萱

基隆市為響應中央政策，今（18）日於交通隊舉行警察局晉階儀式，將縣（市）政府警察局科長職務等「警正一階」，大幅縮短晉升時間。基隆市長林右昌赴親赴現場頒獎，此次共18位內、外勤人員獲升等，包括新任副局長黃勝智及蘇永芳，其中黃副局長原為北大競技運動研究所博士，曾歷任基隆巡官、外事科科員，與基隆相當有淵源，本次調陞可謂榮回故鄉。

為拉近各縣市與直轄市距離，並協助地方政府延攬優秀人才，考試院今年5月通過行政院建議，調整警察局長、科長層級列等，原本增加一顆星需要十幾年，這次縮短晉升時間到6至8年，讓資深績優警務人員獲得晉升機會。

基隆市長林右昌表示，近1年來大力向中央請增基層警力，不僅大量補實230名基層警力，外在軟、硬設備上也持續更新汰換，107年汰換近130台的新汽、機車，年底也全面更換員警制服，整修老舊廳舍，提供更舒適辦公環境，希望能協助警局延攬人才。

此次警務調整人員名單如下：

（一）交通警察隊隊長賴國隆調派行政科科長。

（二）少年警察隊隊長蔡漢圻調派法制科科長。

（三）保安警察隊隊長毛俊傑原職改派。

（四）婦幼警察隊隊長邱炎輝調派勤務指揮中心主任。

（五）秘書科警務參謝茂樹調派秘書科科長。

（六）保防科科長吳登賀調陞第五序列保防科科長。

（七）行政科科長黃文彬調陞少年警察隊隊長。

（八）保安警察隊副隊長蔡振興調陞第五序列防治科科長。

（九）法制科科長陳朝明調陞秘書科警務參。

（十）防治科科長何添福調陞第五序列民防管制中心主任。

（十一）後勤科科長張豫立調陞交通警察隊隊長。

（十二）訓練科科長曾弘尚調陞第五序列訓練科科長。

（十三）保安科科長王方強調陞第五序列保安科科長。

（十四）秘書科科長吳靜宜調陞第五序列後勤科科長。

（十五）勤務指揮中心主任吳逸夫調陞婦幼警察隊隊長。

（十六）公共關係科科長楊永泰調陞第五序列公共關係科科長。

（十七）內政部警政署基隆港警察總隊國際科科長劉政容調陞本局第五序列外事科科長。

（十八）宜蘭縣政府警察局鑑識科科長蔣文安調陞本局第五序列鑑識科科長。

(中時 )