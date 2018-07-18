雲門45歲了! 林懷民：表演藝術就是要讓別人快樂

雲門舞集創辦人林懷民表示，他從土地和民眾獲得許多創作靈感，也因此他認為，從事表演藝術工作，最重要的就是要帶給觀眾快樂。（李欣恬攝）

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台灣近年興建多座大型藝文場館，不久的將來，大量的表演節目，將與群眾產生密切關聯。雲門舞集創辦人林懷民表示，「一座場館的價值，不在於硬體設施有多好，而是誰來演出，能提供給觀眾什麼，這些都牽動我們的生活，都是人民的納稅錢，要能真正服務人民，我在意的是人民。」

林懷民以衛武營國家藝術中心為例，可以想見是一個美麗的地方，又有空曠的場域，「假如移工選擇在假日時來這裡休憩，他們來台工作，對台灣貢獻很大，場館要怎麼服務、娛樂他們？又假如當地有人開始擺攤，賣移工家鄉的食物，這時要趕走他們嗎？這些都是場館需要思考的事。」

此外，林懷民表示，或許可以做個調查，全台北市還有多少人不知道有國家兩廳院的存在？「如何讓這群人知道有這座場館，進而創造他們喜歡的東西，藉此吸引他們進來看演出。不可否認，找國外厲害的百萬級天團演出來台，是重要的，但服務的是那幾天演出期間場內的觀眾；而同樣的經費，也可以用來使用在每周戶外的小演出，這樣服務的人會更多。」

林懷民表示，雲門舞集成立45年來，他的編舞人生，緊密地隨著這塊土地呼吸和舞動，他自認歷年所編創的舞作，並非有意要反映社會，「但從創團時期，經歷退出聯合國、斷交、兩岸關係、總統民選等事情，這些快速的變動，讓我的作品不自覺就反映這些事情。」

然而，林懷民表示，編舞之路，仍是從民眾給予的回饋收穫最大，「雲門從創團時期的下鄉巡演，到現在每年固定的戶外公演，為了讓戶外演出的觀眾可以目不轉睛地席地而坐看表演，我必須把舞編好，吸引大家的目光，我可說是大眾訓練出來的編舞家。我始終認為，我們從事這一行，最重要的事情，就是讓很多觀眾快樂，藝術多偉大，可以再說，而我在意的是人民。」

(中時 )

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