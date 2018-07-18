葉俊榮如何封殺管中閔？苦苓提這招：先插管再拔管

2018年07月18日 11:08 中時電子報 李俊毅 綜合報導 綜合報導

內閣人事異動，教育部長葉俊榮新官上任就得面對「拔管」案的燙手山芋。今年四月葉俊榮遭爆曾於中國大陸任職浙江大學光華法學院兼職教授及掛名在中南財經政法大學環境法研究所，但內政部方面否認此訊息。知名作家苦苓諷刺性提議：要拔管，先插管，「跟對主子不怕沒位子」。]

葉俊榮之前，已有潘文忠和吳茂昆兩位教育部長因拔管而下台，苦苓昨在ETtoday投書，以老丁和老王對話諷刺蔡政府拔管案，文章重點如下～

苦苓以老王老丁一問一答方式來諷刺拔管案，以老丁問「已經有兩任教育部長因為拔管而『陣亡』了，其中一個還被監察院彈劾，那葉部長豈不是要來送死的嗎？」老王答並上任後的若葉俊榮若尊重台大憐選會決定，爭議就可落幕，但此舉政治不正確，蔡英文、賴清德不會同意，葉俊榮要先拔管就得先插管，把管排入台大後就可以開始查有在外擔任公司獨董的大學教授，有哪些是沒有利益迴避、哪些是未申請通過及上任的，都要以瀆職嫌疑，移送法辦。

再查全國各大專院校碩士博士及中研院院士論文，看是否有互相引用資料或老師用到學生資料的，全部以詐欺嫌疑，移送法辦。如此管爺一定會被送辦，但如此還不夠徹底，必須全面徹查去大陸講過學、上過課的老師，有沒有拿薪資、接受酬勞，包括車馬費、指導費、出席費、生活費……不管什麼錢，都是接受『敵方』的資助，洩漏我方學術機密，全部以妨害國家安全罪移送法辦，這樣管爺肯定無法逃避嫌疑，只要一經起訴，葉俊榮部長即可以管中閔不符合台大校長資格，將管爺拔掉、進而重啟憐選，但這樣朔及既往的查下去全國可能至少有一半的教授都一起被移送法辦，難道也都要撤職？

文章則分析此舉規模之大，牽涉之廣，沒有個5、6年辦不出來，等辦出來真的起訴之後，管爺台大校長任期也滿了，也不必下台了。

因此，若不先插管，又如何拔管? 但葉俊榮恐仍無法向上面交代，甚至自己先被拔掉，文章諷刺說，怕什麼？只要跟對主子，一定有官位！」

(中時電子報)