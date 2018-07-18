雲林打造早療兒樂園 助學童回歸主流教育

2018年07月18日 10:31 中時 張朝欣

雲林縣政府為幫助6歲以下發展遲緩兒童及身心障礙兒童，於縣內設置4所早期療育日間托育中心，18日在虎尾鎮舉辦畢業典禮，其中18名結業生將轉銜到一般幼兒園就讀，展現慢飛天使努力學習的成果。

「雲林縣早期療育日間托育中心聯合畢業典禮」18日在虎尾鎮公所虎尾廳舉辦，由雲林縣長李進勇、虎尾鎮長林文彬、雲林家扶主委陳燦勳等人共同主持，慢飛天使們展現平日上課成果，慶祝15名畢業生完成階段性學業、18名結業生轉銜到一般幼兒園就讀。

畢業生董姓家長為罕見疾病女兒唱出「我的老師不是老師，是我媽媽，教我勇敢迎接未來」，感謝早療日托老師的辛苦；4歲魏姓結業生2歲時有走路與語言障礙，現在已是小班長，可以唱出多首兒歌，將轉銜到一般幼兒園。

李進勇表示，雲林縣政府目前在斗六、西螺、口湖、台西設置4所早期療育日間托育中心，另也結合家扶發展學園辦理日間托育，共收托106名學童，希望透過若瑟醫院基金會等專業團隊合作，讓慢飛天使快樂成長茁壯，進而回歸主流教育。

雲林縣社會處長徐忠徹說，為讓大家了解「早期發現早期療育」重要性，雲林縣在財政困絀下，仍持續推動早期療育費用及交通費用每月3000至5000元補助，期待更多發展遲緩兒童把握黃金治療期，及早接受療育服務。

(中時 )