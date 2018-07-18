「猜猜我是誰」詐騙老梗 老農險噴15萬元

2018年07月18日 10:56 中時 莊曜聰

「四叔，我是阿雲啦！」臺南七股一名80多歲的黃姓老農，突然接到自稱是姪女的女性來電，表示做生意缺錢周轉，要商借15萬元，並且匯到指定帳戶，黃某不疑有他，頂著太太陽騎機車到離家數公里外的農會匯錢，恰好行員日前才受過警方宣導，歹徒用的伎倆恰好是講述過的詐騙方式，連忙拖延並報警，才擋下這起詐騙事件。

警方調查，歹徒假冒黃姓老農許久未見的姪女，要求他匯款，他急忙到農會，連匯款單都已經填好，並拿給汪姓、曾姓2名行員處理，由於客戶較為固定，七股地區又以農、漁民居多，大多認識，看見黃某著急神情，又是一大筆錢，所以就與黃某攀談聊天。

行員聽說黃某是要匯款給姪女，驚覺有異，聯想到是否為詐騙，警方的宣傳海報還貼在農會布告欄，恰好就是「猜猜我是誰」的手法，連忙報警；佳里警分局七股分駐所所長陳建宏、員警張清輝及實習生邱沛昀趕到現場，黃某還堅持要匯錢，警方一方面請人聯絡黃某親戚，一方面回撥電話。

想不到對方接起電話，還急問黃某匯錢了沒，針對警方盤問個資問題，一開始雖支吾其詞，但沒多久卻說得一字不漏，若民眾沒細想，的確可能受騙，同時間黃某親戚也來電表示沒有此事，才揭穿是一場騙局，黃農當下幡然醒悟，也感謝熱心行員及警方協助。

(中時 )