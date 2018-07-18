隨機擄貴婦強盜案 揚言毀容洗劫11萬犯嫌今起訴

新北市新莊警分局2日表示，台北市1日晚間發生擄人盜領案，被害人金融卡被盜領後，遭強押至新莊新樹路一汽車旅館房內，並限制其行動。她機警報警脫困，謝姓嫌疑人遭移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月2日

友善列印
中時

北市信義商圈新光三越百貨公司，上月初驚傳隨機擄人強盜案，王姓女子在地下停車場取物時，遭身型高大的男子謝至偉持刀脅迫強擄後，謝開王女車到桃園、新莊盜領11萬元後，把王女載往摩鐵控制行動；台北地檢署今依強盜罪起訴謝男。

警方調查，經商的40歲王女，6月1日晚間與友人在信義新光三越百貨內用餐，期間王女返回A9館地下停車場的車上要拿東西，遭在停車場內逗留的43歲謝男鎖定，當她屈身在車內取物時，謝男持折疊刀抵住王女臀部，威脅若聲張就要「毀容、在重要部位劃刀」，嚇得王女花容失色，然後被謝塞進車子後座。

謝旋即開著王女的BMW轎車駛離百貨公司，先到桃園龜山、再繞回新北市新莊，期間還逼迫王女說出提款卡密碼，到ATM盜領11萬。由於謝說「給我錢就不會想做別的」，王認為對方得手錢財會放她離開，就乖乖待在車上沒有逃跑。

王姓女子1日在台北市的百貨公司地下停車場，遭到43歲謝姓男子以摺疊刀抵住右臀，被控制坐在車後座，遭盜領財物後又被強擄到汽車旅館，王女乘機打電話報警才脫困。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年6月2日

王女友人在百貨公司內等候許久，不見她回來繼續用餐，之後又收到王女的求救簡訊，趕緊報警。警方獲報後以手機定位尋人，確認王女位在新北市新莊輔仁大學附近，立即調派警力搜索王女車輛。

謝強盜得手11萬後並未放走王女，反而將車開往新樹路一家汽車旅館，把王女推到床上要她好好待著，限制行動自由，還拔掉房內的電話線，阻絕王女對外聯絡。

王女趁謝男到車上搜刮財物時，大膽地重將電話線接上並打電話到櫃台說：「快幫我報案，我被人綁架了！」警方獲報火速前往摩鐵並將謝嫌逮捕，順利將驚魂未定的王女救出。檢方訊後，認為謝涉犯強盜重罪，有逃亡之虞，向北院聲押獲准。

檢方調查時，謝坦承犯案，供稱是缺錢花用才隨機擄人，檢方今依強盜等罪起訴謝。

(中時 )

「猜猜我是誰」詐騙老梗 老農險… 摸摸還不夠 色和尚直接要求信徒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。