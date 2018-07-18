全聯最殺集點換購 換鍋還抽鑽石名錶

2018年07月18日 10:52 工商 劉馥瑜

全聯本周五（7/20）將推出全新印花集點換購活動，引進有「鍋具界勞斯萊斯」之稱的Swiss Diamond瑞士頂級品牌，主打瑞士製造、原裝進口，堪稱目前國內換購活動中「史上最頂級」，並以最低不到1折、最高可省下1.6萬元的超殺優惠，預料將再掀印花集點換購風潮！

不僅如此，今年適逢全聯20周年慶，全聯加碼大放送，換鍋同時還有機會抽鑽石名錶！首次在集點換購活動加碼推出「福利卡會員抽獎」，只要於7/20～12/13期間，福利卡會員成功集點換購商品，就有機會抽中1克拉鑽石（1名，價值40萬元）、台北-瑞士雙人來回機票（6名，價值7萬元/名）或勞力士精品錶（2名，價值40萬元/名），換購次數越多、抽獎機會就越多。

這次全聯換購活動引進Swiss Diamond鍋具及廚具用品，包括鍋具保護／隔熱多用墊、鍋鏟+料理夾、湯勺+漏勺、玉子燒鍋、煎盤、深煎鍋、多用途煎／深湯鍋等7款商品。全聯介紹，其中，鍋具類是瑞仕鑽石鍋中最頂級的XD系列，每個鑽石鍋至少擁有20萬顆鑽石晶體，耐磨、不沾鍋、少油煙且易料理，全聯更搶先全台專櫃上市。

值得一提的是，這次全聯換購門檻也降低了，最低只要20枚印花就可換購，鍋具類兌換最低門檻也由原本40枚，調降成30枚，就連平常消費累積的福利點數也納入兌換，如以800福利點+$399，可換購市價$1,990的「湯勺+漏勺」組，以1,000福利點+$3,999還可換購鑽石不沾塗層設計的「多用途煎／深湯鍋」，市價$19,999，現省1.6萬元。

全聯今年上半年推出的英國名廚Jamie Oliver專業廚具印花換購活動，創下4個月累計換購逾147萬件商品的新高紀錄，這次換購活動有機會再挑戰高峰！

(工商 )