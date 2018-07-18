不願承諾做好做滿？柯P：認真跑地方 話不要講太滿

2018年07月18日 11:04 中時 張潼

台北市長柯文哲昨在議會面對議員詢問若選上連任，會不會做好做滿，他僅表示「應該會吧」，未把話說死，外界解讀仍為2020選總統留伏筆，或藉此保留與民進黨競合的籌碼。對此，他今早強調，做好今天該做的事就好，不要想太多，但也說，「原則上我們知道自己在做什麼事，但不要話講太滿。」

媒體追問，這樣曖昧的態度是否保留籌碼綁架民進黨？柯說，他自己才是被綁架的、每天都被綁架；他還推薦記者看周星馳電影武狀元蘇乞兒，強調「活在世上，做好今天該做的事就好」，不要想太多，人都不知道明天要發生什麼事。

雖對未來更上一層樓顯得「態度平淡」，但面對年底選舉，本報今也報導，其實柯文哲早就悄悄到藍營票倉中正區拔樁，不少國民黨里長熱絡與他同台唱歌、喊凍蒜，不畏被開除黨籍。柯今天受訪時也說，自己很認真跑地方、跑商圈，跟很多人都變朋友了，活在世界上不是只有政黨，不要把人跟人之間的關係搞得這麼可憐。

他說， 活在世界上不要每天（都講）拔樁、割喉，不是只有政黨，還有同事、親戚、朋友，甚至同個教會或廟，不要把人活著每天藍的綠的政黨，不要把人與人之間關係搞成這麼這麼可憐。

柯文哲還說，他是很認真跑地方、辦座談，不管藍綠里長提案，只要做得到、有道理就幫他做，也常常去商圈聊天，都變朋友了；以前問題是國民黨市長遇到綠里長就不理他、封殺，但他沒有這樣，就像議員講得有道理，通通幫他做，嘴巴罵一罵、念一念，也不會說封殺掉，以前市長都是這樣幹的，「以前童仲彥就是這樣被封殺啊！」

(中時 )