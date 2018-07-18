百年謎團解密 藉菲利普親王之血 確認末代沙皇一家遺骸

2018年07月18日 11:27 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，一百年前的今日，俄羅斯帝國的末代沙皇尼古拉二世（Tsar Nicholas II）、皇后及5名子女遭到槍殺，不僅讓沙皇時代劃上句點，也為當時混亂的俄羅斯留下不少未解之謎。但俄國科學家日前宣布，1991年於葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）發現骸骨，透過英國菲利普親王（Prince Philip）提供的血液樣本判定，確認骸骨屬於尼古拉二世一家，並在百週年之際，證實了他們的死訊。

尼古拉二世在俄國大革命（Great October Socialist Revolution）後退位，因為無法離境赴英避難，最終在1918年被布爾什維克軍隊逮捕，於7月17日凌晨遭到集體處決。不過，沙皇的小女兒、安娜塔西亞公主（Anastasia Nikolaevna）卻傳出，在舊親衛隊祕密保護下，逃往日本或中國大陸的傳聞，影視、文學和動畫作品中也多有此一「真假公主」的故事流傳，直到2007年太子阿列克謝（Alexei Nikolaevich）和一名女兒的遺體被發現，這個傳聞才真正終止。

俄羅斯沙皇的小女兒、安娜塔西亞公主1918年的影像。（圖/美國國會圖書館）

俄羅斯末代沙皇尼古拉二世最後的影像。（圖/美國國會圖書館）

但為何是用看似沒有「關係」的菲利普親王鑑定？ 原來高齡97歲、擁有希臘王室血統的菲利普，是尼古拉二世皇后亞歷山德拉（Alexandra Feodorovna）的外甥孫、兩人同為維多利亞女王次女愛麗絲公主（Princess Alice）的後代。菲利普親王的祖母、前希臘王后康斯坦丁諾芙娜（Olga Constantinovna），是俄羅斯沙皇尼古拉一世的孫女，才讓菲利普的血緣成為最接近俄國羅曼諾夫王朝（House of Romanov）的「現役」王室成員。

科學家透過英國菲利普親王（圖左）的血液，與俄羅斯末代皇后亞歷山德拉（圖右）連結，發現兩人同為維多利亞女王次女愛麗絲公主後代，才因此藉由DNA判定尼古拉二世家人的骸骨。（圖/美聯社、美國國會圖書館）

作為俄羅斯最後一位沙皇、尼古拉二世與亞洲有很深的連結，皇太子的時代出訪日本，卻不幸遇上刺客行刺；與清廷合資興建東三省鐵路、逼迫日本歸還遼東半島，並在義和團事變出兵北京，進而佔領滿州和旅順港，因此點燃1905年的日俄戰爭，卻也就此埋下帝國覆滅的導火線。在1918年被槍殺後，他與家人的遺骸長年被前蘇聯（USSR）隱沒，直到鐵幕落下後，才由英國的團隊與俄羅斯東正教會合作，逐一解開這道百週年的謎團。

(中時電子報)