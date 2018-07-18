百年謎團解密 藉菲利普親王之血 確認末代沙皇一家遺骸

俄羅斯末代沙皇尼古拉二世（前排右二）與皇后亞歷山德拉（前排左二），以及太子阿列克謝（最前排坐著）、小女兒安娜塔西亞公主（前排右）、3女瑪利亞（前排左）、長女歐嘉公主（後排左）和次女塔季揚娜（後排右）。（圖/美國國會圖書館）

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中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，一百年前的今日，俄羅斯帝國的末代沙皇尼古拉二世（Tsar Nicholas II）、皇后及5名子女遭到槍殺，不僅讓沙皇時代劃上句點，也為當時混亂的俄羅斯留下不少未解之謎。但俄國科學家日前宣布，1991年於葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）發現骸骨，透過英國菲利普親王（Prince Philip）提供的血液樣本判定，確認骸骨屬於尼古拉二世一家，並在百週年之際，證實了他們的死訊。

尼古拉二世在俄國大革命（Great October Socialist Revolution）後退位，因為無法離境赴英避難，最終在1918年被布爾什維克軍隊逮捕，於7月17日凌晨遭到集體處決。不過，沙皇的小女兒、安娜塔西亞公主（Anastasia Nikolaevna）卻傳出，在舊親衛隊祕密保護下，逃往日本或中國大陸的傳聞，影視、文學和動畫作品中也多有此一「真假公主」的故事流傳，直到2007年太子阿列克謝（Alexei Nikolaevich）和一名女兒的遺體被發現，這個傳聞才真正終止。

俄羅斯沙皇的小女兒、安娜塔西亞公主1918年的影像。（圖/美國國會圖書館）

俄羅斯末代沙皇尼古拉二世最後的影像。（圖/美國國會圖書館）

但為何是用看似沒有「關係」的菲利普親王鑑定？ 原來高齡97歲、擁有希臘王室血統的菲利普，是尼古拉二世皇后亞歷山德拉（Alexandra Feodorovna）的外甥孫、兩人同為維多利亞女王次女愛麗絲公主（Princess Alice）的後代。菲利普親王的祖母、前希臘王后康斯坦丁諾芙娜（Olga Constantinovna），是俄羅斯沙皇尼古拉一世的孫女，才讓菲利普的血緣成為最接近俄國羅曼諾夫王朝（House of Romanov）的「現役」王室成員。

科學家透過英國菲利普親王（圖左）的血液，與俄羅斯末代皇后亞歷山德拉（圖右）連結，發現兩人同為維多利亞女王次女愛麗絲公主後代，才因此藉由DNA判定尼古拉二世家人的骸骨。（圖/美聯社、美國國會圖書館）

作為俄羅斯最後一位沙皇、尼古拉二世與亞洲有很深的連結，皇太子的時代出訪日本，卻不幸遇上刺客行刺；與清廷合資興建東三省鐵路、逼迫日本歸還遼東半島，並在義和團事變出兵北京，進而佔領滿州和旅順港，因此點燃1905年的日俄戰爭，卻也就此埋下帝國覆滅的導火線。在1918年被槍殺後，他與家人的遺骸長年被前蘇聯（USSR）隱沒，直到鐵幕落下後，才由英國的團隊與俄羅斯東正教會合作，逐一解開這道百週年的謎團。

(中時電子報)

文章來源：PHILLING THE BLANKS Prince Philip’s DNA was used to finally identify the bodies of Russia’s royal family 75 years after they were murdered

文章來源：DNA Tests Confirm Romanovs’ Remains 100 Years After Brutal Assassination

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