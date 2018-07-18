醜爆了！桃園千萬打造「巴陵鐵塔」 學者轟：視覺霸凌

2018年07月18日 11:13 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉

台北藝術大學教授李明璁在臉書上po文。翻攝李明璁臉書

桃園市復興區公所斥資1300萬元，以法國巴黎艾菲爾鐵塔為藍本，在巴崚國小上方興建的「巴陵鐵塔」第一期主體建築完工，日前才搭配LED光雕試燈，預計年底開放。不過，照片一出就遭網友痛批「醜爆」，台北藝術大學教授李明璁也說，「真是夠了、夠了、夠了，現只求夜裡不要開燈」；中原大學設計學院原住民專班講師伍杜米將說，「膚淺的抄襲、視覺霸凌」。

台北藝術大學教授李明璁在臉書上po文表示，「真是夠了、夠了、夠了。美醜是一回事，如果你蓋在桃園火車站旁也就算了（説不定醜歸醜還另有一番B級惡趣味），但蓋在部落山林之上，真的令人不知如何是好」、「亂花公帑我們也無能為力（原本應該為人民看緊荷包的民代，反而成了爭取搭建這種東西的説客），現在只求夜裡不要開燈」。

中原大學設計學院原住民專班講師伍杜米將。翻攝伍杜米將臉書

中原大學設計學院原住民專班講師伍杜米將也在臉書上po文說，「復興鄉停止公所自籌辦理的部落營造計畫，卻願意花一千三百多萬造一個與歷史無關、毫無美感、破壞自然景致、毀損歷史事件遺址的光雕醜鐵塔」。

他說，這個巴陵鐵塔是台灣常見的東施效顰政策的一種呈現，膚淺的目的，加上膚淺的抄襲。讓周邊部落可以看得到，這種萬民朝拜的視角，不啻造成周邊部落的視覺霸凌，亦讓愚蠢兩個字有如砲彈，在古砲台位置射向周邊部落！。

他說，年底選舉要到了，凡主張拆掉這座鐵塔，減少光害，降低景觀破壞的候選人，都值得支持，因為這位鄉長，沒有愚蠢，只有更蠢」， 選舉前這沒有功能又難看的鐵塔，就算融入水蜜桃造型與菱形紋也是醜又沒文化的鐵塔。

網友則是在ptt上紛留言，「要步入高跟鞋教堂的後塵了」、「花錢蓋垃圾又一力作」、「這什麼垃圾？幹」，還有網友說，「人家蓋鐵塔是電波訊號塔，這個塔蓋的目的是？ 」、「垃圾」、「這到底三小」、「醜爆了，1300萬誰賺去了啊」。

(中時電子報)