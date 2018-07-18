批陳其南狹隘 莊靈：故宮文物南遷早就台灣化

國立故宮博物院新任院長陳其南表示，台北故宮要開放，不要只典藏中國文物，要廣納值得收藏的文物。圖為參觀遊客步行離開故宮。（資料照片 劉宗龍攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
圖為新任故宮院長陳其南。（資料照片 劉宗龍攝）

人類學家接掌故宮，一句話捲起千堆雪！陳其南接任院長後與媒體茶敘，表明要將「故宮台灣化」，台獨意識鮮明又帶去中國化意涵的話語，引起外界一片嘩然，老故宮人或與故宮有淵源的人更期期以為不可。前故宮副院長莊嚴之子莊靈表示，故宮文物來台70年，早已根深蒂固，陳其南為何要拒絕承認故宮是「台灣的故宮」。

聯合報報導，當年故宮文物南遷，攝影家莊靈隨父親莊嚴來台，他親眼見證故宮早已台灣化的事實。莊靈表示，自己跟著故宮文物一起長大，故宮文物來台70年，早已落地深根，如今新院長卻要「劃清界線」，拒絕承認故宮是「台灣的故宮」，他批陳其南「心胸狹隘」。

莊靈表示，1983年秦孝儀接掌院長以來，故宮就開始收藏台灣現當代藝術，陳其南「怎麼能說故宮跟台灣沒有連結？」他還提出大家的疑惑，請問唐代書家顏真卿、南宋畫家馬遠等古人作品，這些中華文化要如何將台灣化？

另有不具名的故宮也憂心，陳其南發揮其人類學家強項，將故宮「土著化」。未來策故宫策展著重物質文明，展覽只談文物舆人類社會，不願觸及歷史的觀點和評價。如此一來，故宮展覽以後恐見不到歷史觀點，會變成民族學博物館。

(中時電子報)

醜爆了！桃園千萬打造「巴陵鐵塔… 高鐵旅運人次將破5億 首位「加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。