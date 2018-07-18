批陳其南狹隘 莊靈：故宮文物南遷早就台灣化

2018年07月18日 11:19 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為新任故宮院長陳其南。（資料照片 劉宗龍攝）

人類學家接掌故宮，一句話捲起千堆雪！陳其南接任院長後與媒體茶敘，表明要將「故宮台灣化」，台獨意識鮮明又帶去中國化意涵的話語，引起外界一片嘩然，老故宮人或與故宮有淵源的人更期期以為不可。前故宮副院長莊嚴之子莊靈表示，故宮文物來台70年，早已根深蒂固，陳其南為何要拒絕承認故宮是「台灣的故宮」。

聯合報報導，當年故宮文物南遷，攝影家莊靈隨父親莊嚴來台，他親眼見證故宮早已台灣化的事實。莊靈表示，自己跟著故宮文物一起長大，故宮文物來台70年，早已落地深根，如今新院長卻要「劃清界線」，拒絕承認故宮是「台灣的故宮」，他批陳其南「心胸狹隘」。

莊靈表示，1983年秦孝儀接掌院長以來，故宮就開始收藏台灣現當代藝術，陳其南「怎麼能說故宮跟台灣沒有連結？」他還提出大家的疑惑，請問唐代書家顏真卿、南宋畫家馬遠等古人作品，這些中華文化要如何將台灣化？

另有不具名的故宮也憂心，陳其南發揮其人類學家強項，將故宮「土著化」。未來策故宫策展著重物質文明，展覽只談文物舆人類社會，不願觸及歷史的觀點和評價。如此一來，故宮展覽以後恐見不到歷史觀點，會變成民族學博物館。

(中時電子報)