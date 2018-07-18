年逾2000新生兒未辦出生登記 內政部強調出生資料連結戶所登記

2018年07月18日 11:24 中時 張理國

全台每年有超過2000位新生兒未依規定於60天內申辦出生登記。為保護兒少權益，內政部自2004年起已與衛福部建立跨機關合作機制，針對逾期申辦出生登記的新生兒，戶政事務所會派員實地查訪，結合警政及社政等相關單位適時提供協助，建構綿密兒少關懷網絡，讓每一位在台出生的新生兒都能得到妥適照顧。

內政部表示，經統計2013年至2017年平均每年約20萬4000名新生兒出生，為完整保護兒少權益，內政部改變以往醫療院所只負責接生、戶政機關只辦理出生登記互無聯繫情形，在2004年即訂定出生資料網路通報作業要點，建立與衛生福利部國民健康署跨機關新生兒出生通報機制，戶政事務所可經由醫療院所通報得知我國籍新生兒出生事實，隨時掌握出生登記情形，並適時提供協助，至於非本國籍新生兒，則由移民署接收通報資料查記，盡力使新生兒得到妥適照顧。

內政部指出，針對未依規定期限於60天內申辦出生登記的新生兒個案，戶政事務所於辦理逕為出生登記前，會先派員進行實地查訪，如發現產婦及新生兒行方不明情形，即主動通報當地警政及社政單位進行協尋；並由戶所每月定期將逕為出生登記之個案相關資料，傳送衛福部社家署6歲以下弱勢兒童主動關懷個案管理平台，由社政單位續處。

另對於未滿18歲即擔任戶長的小戶長個案，亦由轄屬戶政機關每月將彙整名冊送交各地社會局處進行篩檢訪視，並由個案就讀學校或當地教育局處提供主動關懷聯繫或必要協助，進一步將教育單位納入跨機關關懷機制。

內政部表示，為落實兒童權利公約保障非本國籍無依兒少身分及相關權益的精神，對於在臺灣出生的非本國籍無依兒少，政府也已分門別類，主動協助新生兒解決各種身分認定問題，其中「生母為外國人，生父為國人」，經生父認領，即具有我國國籍。「生母為外國人，生父為外國人或不詳」，新生兒即與生父或生母具有相同之外國國籍，非屬無國籍人，如符合國籍法規定，也可申請歸化。

另「生母及生父均無可考」，依國籍法第2條規定，即得認定具我國籍。至於「兒少之生父不詳，生母為外國人，已出境或遭遣返回國、行方不明」，經內政部移民署或外交部協尋生母行蹤或洽其生母原屬國政府確認該兒少未具有該國國籍或逾3個月無回應者，即認定其為無國籍人，經國人收養後，得依國籍法申請歸化，如未被收養，亦得由社會福利機關構代該兒少申請歸化我國國籍，此類兒少之身分認定及權益問題可獲得妥適處理。目前有19位非本國籍兒少經認定為無國籍人，其中已有3位歸化取得我國籍。

內政部強調，為具體保障兒少人權，政府已透過內政部戶政司、移民署、警政署與衛生福利部中央健康保險署、社會及家庭署等相關機關，共同建置弱勢兒少資訊系統通報合作機制，化被動服務為主動關懷，綿密本國籍、非本國籍新生兒及弱勢兒少的關懷網絡。如果民眾遇到類似個案，可向內政部或直轄市、縣市政府社政機關尋求協助，以利即時予以妥適協助處理。

(中時 )