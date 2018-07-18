再爆女女戀疑雲 江祖平這樣回應

江祖平戲裡感情坎坷。（民視提供）

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江祖平戲裡和Gino有段情。（民視提供）

江祖平在八點檔《大時代》和江俊翰、Gino、郭子乾3個男人有情愛糾葛，戲外與舊愛吳皓昇狹路相逢、同台演戲也受到關注。不過《鏡週刊》今報導，日前直擊她與一名長相中性的帥氣女友人在街上逛街，2人感情看起來非常好，摟腰、牽手十分親暱，引來外界聯想。

週刊報導指出，其實這不是江祖平第一次和女生傳出曖昧，她在2001年就被一名女同志爆料，指稱她背叛愛情，表示她們交往的1年半中，江祖平欠她50萬，還不包括交往期間送禮、生活開銷，那時江祖平曾開記者會澄清，當時她正和馬志翔熱戀，2人最後也黯然分手，自此後江祖平也和多名女同志經紀人傳曖昧，但她都否認。

江祖平情史豐富，除了和男星周孝安有段情，最為人知的就屬和楊一展的那段，當時楊一展還帶著江祖平走上金鐘紅毯，大讚她「全身上下都完美」，並在鏡頭前親吻放閃，也多次傳出好事近。可惜交往半年就分手，傳出原因在江祖平是不婚主義者，兩人對未來沒共識，最後甚至鬧翻不相往來。

對於又被傳女女戀，江祖平今早回應說：「那個人是我12年最好的閨蜜，每次出門都是這樣走路的，就遠房親戚的概念，我們跟彼此的家人都很熟，我這個女生朋友說決定留長髮，免得一直被誤會。」

(中時 )

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