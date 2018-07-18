高鐵旅運人次將破5億 首位「加碼獎」得主出爐

2018年07月18日 11:26 工商 陳昱光

台灣高鐵旅運人次五億大關進入倒數階段，自第4億9千9百萬人次旅客開始，頒發每第10萬人次旅客「加碼獎」，首位幸運旅客已誕生，得獎者是住在桃園的邱小姐，可獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。

統計至昨（17）日止，台灣高鐵累計售票張數已達4億9,906萬4,325人次，預估7月下旬，第5億幸運兒即將誕生，高鐵提醒近期購票旅客需保留票根、以便兌獎。

高鐵指出，第4億9千9百萬人次旅客的購票時間為17日，664車次，由桃園開往台北的列車，透過手機購票，票號2906201982249。

即日起，高鐵公司將於「跨越五億 美好生活」活動網站公布得獎者購票資訊，歡迎旅客仔細核對並儘速與高鐵公司聯絡；未來每第「10萬名」旅次旅客產生時，也將即時於活動網站公布相關購票資訊。

此外，為歡慶旅運突破第五億人次並感謝旅客支持，台灣高鐵公司今（18）日更宣布，「拍照打卡大募集」活動中獎名額由原本50位再增加100位，總計有150位幸運旅客，將可獲得標準車廂車票2張。

至7月31日止，在任一高鐵車站均可參加「拍照打卡大募集」活動，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，設定為公開分享，即有機會抽中標準車廂車票2張。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」贈獎活動，「尋找第五億個你」！「頭獎」第5億位幸運旅客，可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，則可獲得「二獎」--不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。

(工商 )