破解膽固醇迷思！愛吃這3種蛋的人最危險

2018年07月18日 11:37 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人擔心膽固醇過高而不敢吃蛋，但董氏基金會營養組主任許惠玉表示，其實雞蛋沒有這麼罪大惡極，蛋雖然有膽固醇，但對於血液中膽固醇濃度的影響很小，最重要的是料理方式，愛吃煎蛋、炒蛋、歐姆蛋的人，因為料理時會添加更多的油，可能無形中吃下更多反式脂肪和飽和脂肪，進而影響血液中膽固醇濃度、提高心血管疾病風險。

根據國健署公布的新版每日飲食指南，以攝取蛋白質來源來看，蛋類更優於肉類。許惠玉指出，蛋雖然有膽固醇，但也有豐富的卵磷脂，太過強調膽固醇不好、忽略卵磷脂的更多好處，反而會造成營養不均衡。過去外界把膽固醇汙名化，造成許多人不敢吃蛋，其實是一種錯誤的迷思。

不少人以為雞蛋膽固醇太高，所以一天只能吃一顆蛋，但國外醫藥網站《Mercola》報導指出，其實很多健康食物都富含膽固醇和飽和脂肪，問題在於很多人的觀念錯誤，因為食物中的膽固醇不等於血液中的膽固醇，而且這些食物的膽固醇其實是非常重要的營養來源。

《Mercola》報導更指出，缺乏「膽鹼」是現代人的健康隱憂之一，容易引起嗜睡、健忘、失神，還會影響大腦發育及記憶力，而「雞蛋」正是良好的膽鹼來源。建議每個人每天最多可吃3顆「全蛋」，包含蛋白及蛋黃，如果只吃蛋白、不吃蛋黃，等同於忽略蛋黃所提供的重要營養物質。

美國臨床營養學期刊研究證明，一周吃12顆雞蛋，也不會造成血脂及血液膽固醇升高，《美國飲食指南》也刪除了飲食中的膽固醇限制，並重新將「蛋黃」加入蛋白質的建議攝取清單中，種種改變都證明了「雞蛋」和「膽固醇」從「高風險」食物重新回到「健康營養食物」的行列。

(中時電子報)