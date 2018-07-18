全球泛華青年劇本創作競賽起跑 首度引入「導師制」

2018年07月18日 11:51 旺報 簡立欣

第四屆「全球泛華青年劇本創作競賽」8月1日開始徵件，本屆首度引入「導師制」，協助得獎作品更臻成熟。首獎得主可獲得獎金10萬元，主辦單位更將為得獎劇作安排全球城市的讀劇發表，把來自泛華劇作家的優秀劇本，介紹給全世界的讀者們。

由文化部、世安文教基金會贊助，國立中央大學主辦，與17所國際重點大學、藝術團體攜手合作的「全球泛華青年劇本創作競賽」，是全球第一個以泛華社群為對象，同時徵求中英文劇本的舞台劇劇本競賽。自2015年舉辦以來，泛華競賽共收到來自世界各地超過400件的有效作品，得獎作品被翻譯成中英雙語，於全球十個城市舉辦了演出與讀劇，並發行了3冊的影音電子書。

為了更進一步連結文本生產與劇場實務，泛華競賽於7月15日舉辦「徵件論壇」，邀請業界兼具創造力與實踐力的新銳劇作家一同參與，與會陣容包括金鐘獎編劇詹傑、台北文學獎得主馮勃棣、知名編劇簡莉穎等人，在論壇中與觀眾分享寶貴的經驗。主辦單位還特別邀請台北表演藝術中心總監王孟超、人力飛行劇團藝術總監黎煥雄等人擔任引言人，提供產業面以及製作面不同角度的觀察。

泛華競賽主席、國立中央大學英文系教授周慧玲表示，劇本從來不是為了閱讀而作，它一出世，便在等待二度創作的有緣人將之搬上舞台。舉辦此論壇，希望能為劇本生產的兩端，搭建一個對話的橋樑，並蒐集未來競賽辦理持續精進的方向。

第四屆「全球泛華青年劇本創作競賽」將首度引入「導師制」，由競賽主辦單位為得獎者安排創作導師以及3個月的修改期，讓得獎作品能以更成熟的面貌面對讀者與觀眾。泛華競賽徵求中英文舞台劇劇本，限制36歲以下的青年劇作家投稿，詳細徵件辦法可上網查詢 http://wsdc.ncu.edu.tw/

(旺報 )