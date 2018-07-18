(獨)葉俊榮未利益迴避？ 傳私邀管中閔遭打槍

傳教育部長葉俊榮私下邀會管中閔，但管沒有回應。 (資料照片 鄧博仁攝)

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旺報

台大校長遴選案懸而未解，近日傳出教育部長葉俊榮，找上台大準校長管中閔的訴願委任律師俞大衛，盼俞大衛能透過與葉擁有大學同窗的關係，協助邀宴管，考量到雙方見面，可能違反《行政程序法》第47條規定的利益迴避原則，管因此並未回覆。

據知情人士指出，葉俊榮面對台大校長遴選案，立場採取的是「懷柔派」，一上任後，便嘗試透過管中閔的訴願委任律師俞大衛，盼俞大衛念在與葉俊榮曾是大學同班同學，能設宴邀請管中閔「坐下來談」，而多次打電話到台大管理學院辦公室的人，就是現在擔任教育部專門委員的莊貴瑜，而莊貴瑜多年擔任葉俊榮的秘書，這次跟著內閣人事異動，一同從內政部到教育部任職。

據了解，莊貴瑜在這2天多次致電到台大管院，表明自己是教育部長辦公室主任，希望能與管中閔通上電話，但管中閔並未與其通話，莊貴瑜則留言給台大管院助理，請管中閔回電聯繫。

對此，記者嘗試聯繫葉俊榮，葉本人並未接聽電話，莊貴瑜則表示，並未聽聞此事；俞大衛則說，他與葉俊榮確實是大學同班同學，針對葉俊榮是否邀宴管中閔，則強調「不宜多作回應」。

針對葉俊榮及教育部部長室是否私下邀約管中閔，管中閔助理不否認也不承認，僅表示管教授恪遵《行政程序法》47條規定，未與葉俊榮接觸或回應。

依照《行政程序法》47條規定：「公務員與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸時，應將所有往來之書面文件附卷，並對其他當事人公開。接觸非以書面為之者，應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容」，葉俊榮若私下設宴邀約管中閔，可能觸及違反利益迴避原則的問題。

(旺報 )

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