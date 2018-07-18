新住民語文國小生必選 教育部增設遠距教學解決師資問題

友善列印
中時

12年國教課綱明年8月上路，國小生必選本土語文或新住民語文每周一節，國、高中則將新住民語文列為選修。教育部今表示，目前已培訓1791位新住民語文教師，如果還不夠，將透過與資策會合作，運用遠距直播教學來教學生學習新住民語。

教育部最近訂定「國中小學開設新住民語文課程應注意事項」，只要學生選習，學校均應開班，以保障學生選習權益；此外，學校可以班群或混齡編班方式進行教學，不受班級或年級限制。

新住民語文以東南亞7個國家（越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞）官方語文為主。教育部國教署組長蔡志明說，已培訓1791位新住民語文教師，其中可以教越南語、印尼語的比較多，柬埔寨語及馬來西亞語的教師比較少。

1791位新住民語文教師夠嗎？蔡志明表示，現在原住民語（包含16族）有1500位教師，他們要教小一到小六學生；相較之下，明年8月起的第一年，只有小一學生必選新住民語文，1700多位教師已可符合需求。

蔡志明說，各國中小聘任新住民語文教師，不是每種語文都要聘一位，而是鼓勵學校共聘，聘如10所學校合聘一位柬埔寨語文老師，以讓師資可以更有效利用。

除了鼓勵多所學校共聘新住民語文教師外，教育部也將運用遠距直播教學科技，協助偏鄉學校推動新住民語文課程，打破地域限制跨校共學，解決偏鄉小校聘師不易的問題。

蔡志明說，已委託中央大學和資策會合作，開設新住民語文遠距直播教學，屆時老師將在資策會的直播室開課，同一時間可能有4、5所學校的學生在線上學習。

另依據本注意要點規定，學校於每年5月31日前調查在學學生次學年度選習新住民語文之類別；新生於報到時進行調查，作為開設新住民語文選修課程之依據。

(中時 )

(獨)葉俊榮未利益迴避？ 傳私邀… 全球婦女庇護大會明年開辦 邀120…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。