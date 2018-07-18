新住民語文國小生必選 教育部增設遠距教學解決師資問題

2018年07月18日 11:51 中時 林志成

12年國教課綱明年8月上路，國小生必選本土語文或新住民語文每周一節，國、高中則將新住民語文列為選修。教育部今表示，目前已培訓1791位新住民語文教師，如果還不夠，將透過與資策會合作，運用遠距直播教學來教學生學習新住民語。

教育部最近訂定「國中小學開設新住民語文課程應注意事項」，只要學生選習，學校均應開班，以保障學生選習權益；此外，學校可以班群或混齡編班方式進行教學，不受班級或年級限制。

新住民語文以東南亞7個國家（越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞）官方語文為主。教育部國教署組長蔡志明說，已培訓1791位新住民語文教師，其中可以教越南語、印尼語的比較多，柬埔寨語及馬來西亞語的教師比較少。

1791位新住民語文教師夠嗎？蔡志明表示，現在原住民語（包含16族）有1500位教師，他們要教小一到小六學生；相較之下，明年8月起的第一年，只有小一學生必選新住民語文，1700多位教師已可符合需求。

蔡志明說，各國中小聘任新住民語文教師，不是每種語文都要聘一位，而是鼓勵學校共聘，聘如10所學校合聘一位柬埔寨語文老師，以讓師資可以更有效利用。

除了鼓勵多所學校共聘新住民語文教師外，教育部也將運用遠距直播教學科技，協助偏鄉學校推動新住民語文課程，打破地域限制跨校共學，解決偏鄉小校聘師不易的問題。

蔡志明說，已委託中央大學和資策會合作，開設新住民語文遠距直播教學，屆時老師將在資策會的直播室開課，同一時間可能有4、5所學校的學生在線上學習。

另依據本注意要點規定，學校於每年5月31日前調查在學學生次學年度選習新住民語文之類別；新生於報到時進行調查，作為開設新住民語文選修課程之依據。

(中時 )