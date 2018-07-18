抓到2法官召妓喝花酒 「防貪大將」曾慶瑞閃耀領獎

擔任法務部廉政署防貪組長的曾慶瑞(中)。(摘自廉政署官網)

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司法院政風處副處長曾慶瑞(後排左五)獲表揚。(廉政署提供)

法務部廉政署今早進行新任政風主管宣誓典禮，並表揚9名模範廉政人員，其中司法院政風處副處長曾慶瑞，因查獲台中高分院法官朱樑等2名資深法官召妓、喝花酒等重大風紀案而獲獎，他在調查本案期間，多次密赴台中協調警方辦案，順利查獲此案。

曾慶瑞是廉政署成立後，第一任的防貪組長，負責貪瀆預防法令制度及公務員廉政倫理規範的研擬推動、政府部門與公共機構防貪審查及稽核等業務，之後升任台北市政府政風處副處長、現為司法院政風處副處長。

司法院政風處接獲報告，指司法院院長許宗力大學同學、台中高分院法官朱樑與另名曾姓前法官2人涉及重大風紀案，曾男因與檢察官到有女陪侍的酒家接受招待，朱則多次蹺班召妓，違反法官倫理規範，呈報司法院長許宗力後，今年2月司法院人審會無異議通過，將朱、曾移送監察院審查，朱日前已遭監院彈劾。

廉政署表示，曾慶瑞是協助督導辦理2名二審法官涉有違反法官法等行為，不但在調查初期與相關行政聯繫協調，並2度親赴台中市警察局協調偵辦。

此外，曾慶瑞去年協助督辦司法院暨所屬法院辦理「認識破壞司法信譽案件」廉政專案宣導活動，獲得民眾正面回應，成果斐然。

(中時 )

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