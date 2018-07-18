全球婦女庇護大會明年開辦 邀120國互相交流學習

勵馨基金會明年承辦第四屆全球婦女庇護安置大會，將邀請120個國家、1500到2000人參與盛會，互相學習交流。（李宜秦攝）

友善列印
中時
李宜秦
勵馨基金會今記者會上邀請到過去三屆承辦國加拿大、美國、荷蘭代表，一同開辦起跑記者會。（李宜秦攝）

第四屆全球婦女庇護安置大會將在明年於台灣開辦，由勵馨基金會承辦，預計邀請120個國家、1500到2000人至高雄參與盛會，是台灣社福界第一次舉辦全球性會議，意義重大。勵馨基金會期望透過這次會議，讓各國建立夥伴關係，共同為婦女權益努力。

勵馨基金會指出由於婦女庇護所具保護特質，因此常座落在秘密、隱蔽的地點，雖然可以保障安全，但也讓這些受保護婦女有被孤立的感受。勵馨基金會國際組組長安東尼坦言，社會大眾大多根本不知道庇護所的存在，要這群受暴婦女「躲起來」似乎有些不公平，雖然不須讓庇護所地點完全公開，但他特別強調要讓大眾熟知庇護所、接納受害者。

安東尼表示在荷蘭庇護所分為紅、橘、綠三種，紅色屬最危險，完全不公開，橘色是半公開，綠色則是完全公開，讓這群婦女能接觸社會，期望透過幫助，受害婦女都能漸漸轉至綠色庇護所，不再封閉、與社會接軌。然而唯有擁有足夠資源保障這些婦女安全，公開的庇護所才可能實現，因此也希望社會與政府能一同努力。

勵馨基金會執行長紀惠容強調，女性與孩童都享有免於暴力的生活權利，但在婦女受暴的服務上，僅提供人身安全保障並不夠，除此之外更應「多陪一里路」，提升婦女自我保護與脫離家庭暴力環境的關鍵能力。

衛福部政務次長呂寶靜也到場參與記者會，她表示透過全球大會世界各國可以互相交流、學習，她說「我相信台灣過往的經驗也很值得讓世界他國學習，我們準備好了」，同時鼓勵全台各縣市政府設立婦女庇護所，不僅讓這些受暴婦女療傷，更應讓她們有足夠能力復原，最後回歸社會自立。

第四屆全球婦女庇護安置大會網站今日上線，歡迎大眾上網搜尋資訊、報名，目前網站是全英文，之後會再推出中文、法文、西班牙文，希望能邀請全球共同響應，共同為受暴婦女盡一份心力。

(中時 )

新住民語文國小生必選 教育部增… 《全台最速報》輸人不輸陣 父親…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。