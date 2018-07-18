全球婦女庇護大會明年開辦 邀120國互相交流學習

2018年07月18日 12:21 中時 李宜秦

勵馨基金會今記者會上邀請到過去三屆承辦國加拿大、美國、荷蘭代表，一同開辦起跑記者會。（李宜秦攝）

第四屆全球婦女庇護安置大會將在明年於台灣開辦，由勵馨基金會承辦，預計邀請120個國家、1500到2000人至高雄參與盛會，是台灣社福界第一次舉辦全球性會議，意義重大。勵馨基金會期望透過這次會議，讓各國建立夥伴關係，共同為婦女權益努力。

勵馨基金會指出由於婦女庇護所具保護特質，因此常座落在秘密、隱蔽的地點，雖然可以保障安全，但也讓這些受保護婦女有被孤立的感受。勵馨基金會國際組組長安東尼坦言，社會大眾大多根本不知道庇護所的存在，要這群受暴婦女「躲起來」似乎有些不公平，雖然不須讓庇護所地點完全公開，但他特別強調要讓大眾熟知庇護所、接納受害者。

安東尼表示在荷蘭庇護所分為紅、橘、綠三種，紅色屬最危險，完全不公開，橘色是半公開，綠色則是完全公開，讓這群婦女能接觸社會，期望透過幫助，受害婦女都能漸漸轉至綠色庇護所，不再封閉、與社會接軌。然而唯有擁有足夠資源保障這些婦女安全，公開的庇護所才可能實現，因此也希望社會與政府能一同努力。

勵馨基金會執行長紀惠容強調，女性與孩童都享有免於暴力的生活權利，但在婦女受暴的服務上，僅提供人身安全保障並不夠，除此之外更應「多陪一里路」，提升婦女自我保護與脫離家庭暴力環境的關鍵能力。

衛福部政務次長呂寶靜也到場參與記者會，她表示透過全球大會世界各國可以互相交流、學習，她說「我相信台灣過往的經驗也很值得讓世界他國學習，我們準備好了」，同時鼓勵全台各縣市政府設立婦女庇護所，不僅讓這些受暴婦女療傷，更應讓她們有足夠能力復原，最後回歸社會自立。

第四屆全球婦女庇護安置大會網站今日上線，歡迎大眾上網搜尋資訊、報名，目前網站是全英文，之後會再推出中文、法文、西班牙文，希望能邀請全球共同響應，共同為受暴婦女盡一份心力。

(中時 )