BMW斧頭哥攔車逞兇 嗆到「最萌身高差」瞬間噴裝備

見到對方車主比自己高大，BMW「斧頭哥」驚呆了。(翻攝爆料公社)

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中時電子報
/綜合報導

17日晚間台南新營交流道發生一起行車糾紛，後方身材壯碩的BMW駕駛疑似不滿前方車輛，持斧頭下車朝對方車窗猛砸，沒想到受害車主下車，整整比「斧頭哥」高出一顆頭，斧頭哥瞬間氣勢減弱，嚇到丟下武器，網友見影片紛紛笑歪，直呼「最萌身高差！」

網友在《爆料公社》PO上一段影片，地點位在台南新營交流道下，一名黑衣壯漢駕駛黑色BMW，疑似與前方車輛發生行車糾紛，大喇喇將車停在路中央，氣忡忡地從車上掏出「武器」斧頭，下車找對方理論。黑衣男先是往前方車窗一陣猛砸，逼對方下車。

受害車主經不起一陣凶狠的挑釁，如「斧頭哥」所願下車以真面目示人，只見被砸車的車主穿著白色上衣，身高整整比「斧頭哥」高出一顆頭，這下原先氣燄囂張的斧頭哥，氣勢一秒減半，不知不覺甩掉手中的凶器，回過神來仍不甘示弱地插腰嗆聲，試圖挽回氣勢。這對「一黑一白」男子便在街頭上相互叫囂，被目擊民眾拍下PO上網路。

影片引起熱烈迴響，網友紛紛直呼「最萌身高差！」、也有人笑稱「拿斧頭的看到對方站出來，怎麼就尿灑一地了？」、「對方下車高了他一個頭，又比他還壯，不知斧頭軟掉了沒」、「一隻穿雲劍，千軍萬馬來相見」、「怪了白衣人一下車斧頭就不見了？！這是什麼魔術？？？」、「對方高您ㄧ顆頭耶，不怕噴新手裝」

(中時電子報)

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