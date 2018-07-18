《全台最速報》輸人不輸陣 父親節霸氣餐上桌

2018年07月18日 12:01 中時電子報 綜合報導

◎輸人不輸陣 父親節霸氣餐上桌

迎接父親節，今年餐飲市場大打高價食材戰，生蠔、日本和牛、龍蝦全都上桌，訴求高CP值，業者指稱，父親節聚餐市場不若母親節熱絡，沒有物超所值很難殺出血路。

◎日月潭飆33.5度 破47年高溫紀錄

節氣「大暑」即將來臨，日月潭地區艷陽高照、氣溫酷熱，中央氣象局日月潭氣象站17日中午12點34分，觀測得攝氏33.5度高溫。但該氣象站在1971年7月20日露西颱風過境造成焚風時，曾記錄到攝氏34度，比17日中午還高出0.5度，因此33.5度還稱不上最高溫紀錄。

◎小貨車疑自撞 駕駛墜高架橋下亡

彰化縣芳苑鄉臺61線南下191公里處靠近王功交流道附近高架道路下方，18日凌晨2時40分許，1名自小貨車駕駛疑似在發生自撞意外後掉落橋下不幸死亡事件，警方獲報後到達現場並通知救護車將倒臥的男子送往彰濱秀傳醫院急救，經急診醫師全力搶救仍不治死亡。整起意外發生原因警方調查中。

◎三民二警分局長涉貪 二審仍判８年

高巿警三民二分局前分局長李世昌在2010、2013年擔任行政科專勤組長時，涉嫌收賄包庇電玩，今年2月一審被依違反貪汙治罪條例判徒刑8年、褫奪公權3年、犯罪所得573萬元沒收，高雄高分院18日維持原判，全案還可上訴。

(中時電子報)