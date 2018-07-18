年金被砍急售屋遭轟炒房 吳萬固：把我看得太偉大了

2018年07月18日 12:27 中時電子報 戴安瑋

軍公教年改7月上路後，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固在房屋交易網站po出房屋出售，並表示，自己原本退休金有6萬8，年改之後被大砍1萬4，算一算他已經不夠繳房貸，只好把26.55坪房子，以488萬元忍痛賣掉。此舉遭網友痛批，「年金多到可拿去炒房」。吳萬固今表示，買房不是想炒房，而是想分租給弱勢，炒房的人都是建商。

吳萬固今對《中時電子報》表示，他當初向銀行貸款400萬買這間已有40年的房，是想整理成套房後，分租出去，讓自己有點收入，也可租給朋友、弱勢，但年改10年後每個月退休俸減少2、3萬，根本沒有能力繳貸款，才會急售這間房。

他說，這間房子是用他住自己居住的房子向銀行抵押貸款400萬元，若400萬元能炒房，「網友真的把我看得太偉大了」、「400萬能炒房嗎?400萬在台北買不到一、二坪啊！」在彰化，400萬元也只能買這間40年的房子，租金頂多4000至5000元。彰化現新建案一間也要800多萬元，根本買不起。

吳萬固強調，若400萬能炒房，台灣有很多人都有能力炒房；軍公教如果有能力炒房，現在所有的軍公教不會這麼辛苦；其實現炒房的都是政府和建商，政府徵收土地重劃後，賣給建商，建商蓋房賣給有錢人，「炒房誰在炒，就是政府和建商」。

吳萬固日前在自己的房子貼上「受年改影響，繳不出貸款，急出售」公告，同時在591房屋交易網站以「年改急售拍賣價」為題，販售彰化市這間權狀26.55坪、要價488萬元的3樓頂樓加蓋。他還特別備註，「年改退休金被減急售，以拍賣價出售」，而遭網友痛批。

(中時電子報)