出來玩就是隨時要假裝有一個出版社要幫你出寫真集的態度來拍照!準備好妳的腰and屁屁and最重要的ATTITUDE~you know~~眼神的部分要堅定okay👀 #零修圖 #只用iphone內建右邊第二格金屬濾鏡 #帛琉長沙灘

A post shared by Lulu黃路梓茵 (@sunnygirl800424) on Jul 17, 2018 at 2:18am PDT