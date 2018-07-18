一射精就好痛 急性攝護腺炎惹禍

2018年07月18日 12:17 中時 鄭郁蓁

53歲的陳姓男子日前深夜行房，當他忘情射精瞬間時刻，突然一陣疼痛直衝腦門，下體的疼痛感讓他當下只能躺臥床上雙眼發直，也不敢與枕邊人說，隔天立刻就診，攝護腺液化驗結果，白血球超標10倍，確診為急性細菌性攝護腺炎。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，急性細菌性攝護腺炎相當少見，僅占不到5%，多發生在30歲到50歲的男性，常見的症狀為射精疼痛、排尿疼痛、會陰或肛門疼痛、尿液混濁有臭味等，若不是嚴重的症狀，常會被忽視，或是等到像陳男一樣射精嚴重疼痛才就診。

周固表示，最近在門診遇到2名中年男性，都出現射精疼痛、排尿有異味、混濁、發燒等症狀。透過肛門指診發現，病人的攝護腺明顯腫大，只要輕輕碰觸就會劇烈疼痛，且都有化膿現象，檢驗攝護腺液也發現白血球過高且有細菌。

急性攝護腺炎的常見症狀有發燒、虛弱無力、射精疼痛、排尿疼痛、會陰或肛門疼痛、尿液混濁有臭味、血尿、流膿等。急性攝護腺炎患者會射精疼痛是因精液射出時經過發炎組織，因壓力造成疼痛。

周固表示，急性細菌性攝護腺炎症狀明顯，一定要盡快治療，否則有可能演變成嚴重的併發症，如菌血症、副睪炎、攝護腺膿瘍、敗血症，甚至可能導致不孕。

治療方式為經抗生素治療1至2週後症狀會明顯改善，但需持續服藥30天以上，須多補充水分，不可憋尿，也要避免久坐或長時間騎腳踏車、機車、騎馬等；少接觸菸、酒、辣、炸、刺激性的食物，若未完整治療易反覆發作，據統計有5%轉變成慢性攝護腺炎。

(中時 )