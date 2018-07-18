反制教部拔管！台大學生聲請假處分 行政法院8／24開庭

台大學生向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望能透過司法，讓管中閔在行政爭訟確定前暫時擔任校長（資料照）

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內閣改組新教育部長上任持續「拔管」，讓台大校長遴選案陷入膠著，一群台大學生向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望能透過司法，讓管中閔在行政爭訟確定前暫時擔任校長，以免損害台大權益。北高行收狀後立即分案，承辦法官已定8月24日上午11點10分開庭，傳喚聲請人和教育部代表，先釐清本案聲請人是否適格，有沒有資格提聲請。

新任教育部長葉俊榮本月16日上任時，認定台大遴選案有瑕疵，未來將與台大「有溫度溝通」。許多台大師生對葉俊榮的取發言，從期待轉為失望，先前循法定程序提出訴願的台大學生，因此選在葉上任當天，向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，希望在台大校長爭議行政訴訟確定前，應聘任管中閔為台大校長。

北高行收狀後，因「拔管」案的行政訴訟還未進來，承辦法官鑑於本件定暫時狀態假處分，有必要先釐清聲請人的資格，是否符合訴訟規定，因此定下月24日上午先開庭處理當事人適格與否的問題。

教育部今年五月駁回台大校長遴委會決定後，台大、台大學生及台大校長當選人管中閔，陸續提起訴願，目前還未有結果。台大學生表示，7月16日等到懸缺已久的教育部長到任，聽完新部長指示給台大「三條路」後，當即判斷局勢並未好轉，因此聲請定暫時狀態假處分。

(中時 )

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