弘光科大抽驗市售牛樟精油 全含禁用黃樟素

2018年07月18日 12:23 中時 王文吉

弘光科大化妝品應用系特聘教授易光輝示範檢驗牛樟精油的方法。（王文吉攝）

弘光科大化妝品安全平台抽驗市售牛樟精油，全都含有致癌黃樟素。（王文吉攝）

衛生福利部食品藥物管理署公告，自7月1日起化妝品禁用15種植物萃取成分，其中包含黃樟素。弘光科技大學化妝品應用系特聘教授易光輝和其團隊檢驗市售7款以上的牛樟精油，赫然發現都含有黃樟素，有的含量甚至高達百分之50。易光輝指出，黃樟素在動物實驗證實，可能會誘發肝癌，國際香料協會也全面禁用，已將相關資料報告交給食藥署，請政府輔導業者改善。

弘光科大正在執行「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」計畫，替消費者把關精油、化妝品安全，近日抽檢市售1款牛樟精油，驚覺內含百分之50的黃樟素。易光輝表示，因擔心單一廠商單一產品可能有誤差，接連再抽檢其他品牌的牛樟精油，發現結果都含有黃樟素，進一步抽檢香樟精油，也發現有百分之5到10的含量。

黃樟素檢驗質譜驗出有可能是「異黃樟素」，為求慎重起見，易光輝將「純黃樟素」送到北部的科技部貴重儀器中心檢測，學校實驗室也再檢驗1次，接著把驗出結果的質譜進行交叉比對，確認經抽驗的幾瓶市售的牛樟精油、香樟精油全部都含有黃樟素。

「黃樟素恐會刺激皮膚、傷害肌膚黏膜，用多了會嘔吐、亢奮、抽蓄、瞳孔縮小等現象，在老鼠身上實驗更證實會致癌。」易光輝說，世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構已經提到，黃樟素有可能對人類致癌，已經列為2B等級，因此，食藥署在去年便公告，自今年7月1日化妝品類禁用黃樟素等15種植物萃取成分。

易光輝舉例，之前網路流傳九層塔含有黃樟素，多吃了會致癌，當時學校檢驗兩種九層塔皆未檢驗出黃樟素，因為「同一個植物，生長在不同的環境、氣候，植物為了保護自己，有的會產生黃樟素，有的則不會。」而牛樟精油含有黃樟素，他推斷台灣的牛樟本身便會產生黃樟素，導致萃取出來的精油就有黃樟素。

市售牛樟精油宣稱具有保養、殺菌、芳香、舒緩等多元功能，有的5ml小小1瓶要價500元，價格比其他類精油還貴，被驗出含有黃樟素，恐怕都無法在販售。易光輝指出，研究團隊已將牛樟精油檢驗報告送交食藥署及公布檢驗結果，是要替消費者把關，同時也期盼不要再砍伐牛樟木，希望政府能重視。

樟腦廠第三代經營者吳治增表示，一般樟腦油使用芳樟或香樟提煉，而牛樟屬於保育類，牛樟精油大多是漂流木，產量少、單價也高；市售的天然樟腦油多少都含有黃樟素，其中以牛樟精油含量較多，尤其種植牛樟芝時，會噴灑少量牛樟精油幫助成長，但若使用在居家消毒驅蟲，形成致癌條件的機率微乎其微。

(中時 )